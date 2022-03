Capitale Italiana della Cultura del 2024: il titolo va a Pesaro

Sarà Pesaro la Città capitale Italiana della Cultura del 2024. Ad annunciarlo, il ministro della Cultura Dario Franceschini, in occasione di una conferenza stampa in Sala Spadolini del MiC – ministero della Cultura. Presenti, i sindaci delle città candidate e arrivate in finale: Ascoli Piceno, Mesagne, Siracusa, Viareggio, Chioggia, Grosseto, Sestri Levante con il Tigullio, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento, Vicenza, oltre appunto Pesaro. Il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceverà un milione di euro per la realizzazione del progetto. La giuria di questa edizione è stata presieduta da Silvia Calandrelli.

«Si tratta di una eccellente candidatura, che valorizza un territorio ricco di arte, cultura e natura, favorendo al contempo l’innovazione e lo sviluppo economico», ha dichiarato Franceschini. «Grande emozione per me e per la città, vogliamo dedicare questa vittoria a Kharkiv, città della Musica UNESCO come noi ma che, adesso, è sotto le bombe. Spero che il sindaco di Karkiv possa essere con noi per festeggiare e che la città torni a suonare», è il commento a caldo del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.

Il progetto presentato da Pesaro prevede una serie di inziative diffuse su tutto il territorio.