I nuovi siti in tutto il mondo, inclusi nella Lista del Patrimonio dell’UNESCO

L’assemblea della 44ma sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO, riunita a Fuzhou, in Cina, ha dato il via libera all’iscrizione di 13 nuovi siti culturali nella Lista del Patrimonio Mondiale. Nel corso della medesima riunione, è stata approvata anche l’estensione di un sito culturale già censito in Messico. Notizie non buone, invece, per il paesaggio minerario di Roșia Montană, in Romania, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale in pericolo, in attesa della rimozione delle minacce alla sua integrità poste da possibili attività estrattive. Nel corso della 44ma sessione sono state esaminate le candidature pervenute sia per il 2020 che per il 2021 e l’Italia ha ottenuto due ottimi risultati. Con Padova Urbs Picta e Montecatini, compresa nel sito transnazionale delle Grandi città termali d’Europa, diventano 57 i siti italiani iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’umanità. Insieme ai 14 della lista rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’umanità, diventano così 71 i riconoscimenti UNESCO riguardanti il patrimonio culturale italiano, che mantengono il nostro Paese al primo posto in questa speciale “classifica” che, ai primi posti, vede anche Cina, Spagna e Germania.

I nuovi siti UNESCO 2020-2021

India, Dholavira: una città harappana

L’antica città di Dholavira, il centro meridionale della Civiltà Harappa, si trova sull’isola di Khadir nello Stato del Gujarat. Occupato tra il 3000 e il 1500 aC, il sito archeologico, uno degli insediamenti urbani meglio conservati del periodo nel sud-est asiatico, comprende una città fortificata e un cimitero. Due corsi d’acqua stagionali fornivano l’acqua, una risorsa scarsa nella regione, alla città murata che comprende un castello fortificato e un luogo cerimoniale, nonché strade e case di diversa qualità e proporzione che testimoniano un ordine sociale stratificato. Un sofisticato sistema di gestione dell’acqua dimostra l’ingegnosità del popolo Dholavira. Il sito comprende un grande cimitero con cenotafi di sei tipi che testimoniano la visione unica della morte degli Harappa. Laboratori di lavorazione delle perline e manufatti di vario genere come rame, conchiglia, pietra, gioielli di pietre semipreziose, terracotta, oro, avorio e altri materiali sono stati rinvenuti durante gli scavi archeologici del sito, esibendo le conquiste artistiche e tecnologiche della cultura.

Iran, Paesaggio culturale di Hawraman / Uramanat

Il paesaggio remoto e montuoso di Hawraman / Uramanat testimonia la cultura tradizionale del popolo Hawrami, una tribù agropastorale curda che abita la regione dal 3000 a.C. circa. Il paesaggio si trova nel cuore dei Monti Zagros, lungo il confine occidentale dell’Iran, e comprende la Valle Centro-Orientale (Zhaverud e Takht, nella provincia del Kurdistan), e la Western Valley (Lahun, nella provincia di Kermanshah). Il modo di abitare l’uomo in queste due valli si è adattato nel corso dei millenni all’aspro ambiente montuoso. Progettazione e architettura a più livelli in forte pendenza, coltivazione su terrazze a secco, allevamento di bestiame e migrazione verticale stagionale sono tra le caratteristiche distintive della cultura locale e della vita del popolo semi-nomade Hawrami, che abita nelle pianure e negli altopiani durante le diverse stagioni di ogni anno. La loro presenza ininterrotta nel paesaggio, caratterizzato anche da un’eccezionale biodiversità ed endemismo, è testimoniata da utensili in pietra, grotte e ripari sotto roccia, tumuli, resti di insediamenti permanenti e temporanei, e officine, cimiteri, strade, borghi, castelli e di più. I 12 villaggi inclusi nella proprietà illustrano le risposte in evoluzione del popolo Hawrami alla scarsità di terra produttiva nel loro ambiente montuoso attraverso i millenni.

Siti preistorici di Jomon nel nord del Giappone

Si tratta di 17 siti archeologici nella parte meridionale dell’isola di Hokkaido e nel nord di Tohoku, in contesti geografici vari, tra montagne, colline e pianure, da baie interne a laghi e fiumi. I siti portano una testimonianza unica dello sviluppo nel corso di circa 10mila anni della cultura pre-agricola ma sedentaria di Jomon e del suo complesso sistema di credenze spirituali e rituali. Attesta l’emergere, lo sviluppo, la maturità e l’adattabilità ai cambiamenti ambientali di una società sedentaria di cacciatori, pescatori e raccoglitori che si sviluppò a partire dal 13mila a.C. circa.

Romania, Paesaggio minerario di Roșia Montană

Situato nella catena metallifera dei Monti Apuseni, nell’ovest della Romania, Roșia Montană presenta il complesso di miniere d’oro romano sotterraneo più significativo, esteso e tecnicamente diversificato conosciuto al momento dell’iscrizione. Conosciuto con il nome di Alburnus Maior, fu il sito di un’estesa estrazione dell’oro durante l’Impero Romano. In 166 anni, a partire dal 106 d.C., i romani estrassero circa 500 tonnellate di oro dal sito, sviluppando opere di alta ingegneria e diversi tipi di gallerie per un totale di 7 km. Le tavolette di legno rivestite di cera hanno fornito informazioni legali, socioeconomiche, demografiche e linguistiche dettagliate sulle attività minerarie romane, non solo ad Alburnus Maior ma anche in tutta la più ampia provincia dacica. L’insieme è inserito in un paesaggio agro-pastorale che rispecchia in gran parte le strutture delle comunità che sostennero le miniere tra il XVIII e l’inizio del XX secolo. Il sito è stato anche iscritto nell’elenco dei patrimoni dell’umanità in pericolo a causa delle minacce poste dai piani per riprendere l’attività mineraria che danneggerebbero gran parte del paesaggio minerario.

Giordania, As-Salt – Il luogo della tolleranza e dell’ospitalità urbana

Costruita su tre colline ravvicinate nell’altopiano di Balqa, nella Giordania centro-occidentale, la città di As-Salt, era un importante collegamento commerciale tra il deserto orientale e l’ovest. Durante gli ultimi 60 anni del periodo ottomano, la regione prosperò grazie all’arrivo e all’insediamento di mercanti da Nablus, Siria e Libano che fecero fortuna nel commercio, nelle banche e nell’agricoltura. Il nucleo urbano del sito comprende circa 650 edifici storici significativi che esibiscono una miscela di stili Art Nouveau e Neocoloniali europei combinati con le tradizioni locali. Lo sviluppo non segregato della città è espressione della tolleranza tra musulmani e cristiani, che hanno sviluppato tradizioni di ospitalità evidenziate nei Madafas (pensioni, conosciute come Dawaween) e nel sistema di assistenza sociale noto come Takaful Ijtimai.

Moschee in stile sudanese nel nord della Costa d’Avorio

Le otto piccole moschee in adobe, a Tengréla, Kouto, Sorobango, Samatiguila, M’Bengué, Kong e Kaouara sono caratterizzate da travi sporgenti, contrafforti verticali e minareti affusolati. Presentano un’interpretazione di uno stile architettonico che si pensa abbia avuto origine intorno al XIV secolo nella città di Djenné, allora parte dell’Impero del Mali, che prosperò grazie al commercio di oro e sale attraverso il Sahara fino al Nord Africa. Le moschee sono le meglio conservate di 20 di questi edifici che rimangono in Costa d’Avorio, dove ne esistevano centinaia all’inizio del secolo scorso. Il caratteristico stile sudanese delle moschee, specifico della regione della savana dell’Africa occidentale, si sviluppò tra il XVII e il XIX secolo quando commercianti e studiosi diffusero a sud dell’Impero del Mali, estendendo le rotte mercantili transahariane nell’area forestale. Presentano testimonianze molto importanti del commercio transahariano che ha facilitato l’espansione dell’Islam e della cultura islamica e riflettono una fusione di forme architettoniche islamiche e locali in uno stile altamente distintivo che è persistito nel tempo.

Francia, Nizza, località di villeggiatura invernale della Riviera

La città mediterranea di Nizza, vicino al confine italiano, testimonia l’evoluzione della località climatica invernale grazie al clima mite della città e alla posizione marittima ai piedi delle Alpi. Dalla metà del XVIII secolo, Nizza attirò un numero crescente di famiglie aristocratiche e dell’alta borghesia, principalmente inglesi, che presero a trascorrervi i loro inverni. Nel 1832 Nizza, allora parte del Regno di Savoia-Piemonte-Sardegna, adottò un piano regolatore urbanistico con l’obiettivo di renderla attraente per gli stranieri. Poco dopo, un modesto sentiero largo 2 metri lungo la riva del mare fu ampliato fino a diventare una prestigiosa passeggiata, conosciuta come Promenade des Anglais. Le diverse influenze culturali dei residenti invernali e il desiderio di sfruttare al meglio le condizioni climatiche e paesaggistiche del luogo, hanno plasmato l’urbanistica e gli stili architettonici eclettici di quelle zone, contribuendo alla fama della città come stazione invernale cosmopolita.

Brasile, Sítio Roberto Burle Marx

Situato a ovest di Rio de Janeiro, il sito incarna un progetto sviluppato in oltre 40 anni dall’architetto paesaggista e artista Roberto Burle Marx (1909 – 1994) per creare un'”opera d’arte vivente” e un “laboratorio del paesaggio” utilizzando piante autoctone e attingendo alle idee moderniste. Iniziato nel 1949, il giardino presenta le caratteristiche chiave che hanno definito i giardini paesaggistici di Burle Marx e hanno influenzato lo sviluppo dei giardini moderni a livello internazionale. Il giardino è caratterizzato da forme sinuose, piantagioni esuberanti, composizioni architettoniche di piante, contrasti cromatici drammatici, uso di piante tropicali e l’incorporazione di elementi della cultura popolare tradizionale. Alla fine degli anni ’60, il sito ospitava la collezione più rappresentativa di piante brasiliane, insieme ad altre rare specie tropicali. Nel sito, 3.500 specie coltivate di flora tropicale e subtropicale crescono in armonia con la vegetazione autoctona della regione, in particolare la palude di mangrovie, il resta (un tipo distinto di foresta di latifoglie umide tropicali e subtropicali costiere) e la foresta atlantica. È il primo giardino tropicale moderno a essere iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Perù, Complesso Archeoastronomico Chankillo

L’Osservatorio solare e centro cerimoniale di Chankillo è un sito preistorico (250-200 a.C.) situato sulla costa centro-settentrionale del Perù, nella Valle di Casma, comprendente un insieme di costruzioni in un paesaggio desertico che, insieme alle caratteristiche naturali, funzionava come calendario, utilizzando il sole per definire le date durante tutto l’anno. Il sito comprende un complesso collinare a tripla muraglia, noto come Tempio fortificato, due complessi di edifici chiamati Osservatorio e Centro amministrativo, una linea di 13 torri cuboidali che si estende lungo il crinale di una collina e il Cerro Mucho Malo che completa le tredici torri come un marcatore naturale.

Uruguay, l’opera dell’ingegnere Eladio Dieste: Chiesa di Atlántida

La Chiesa di Atlántida con il suo campanile e il battistero sotterraneo si trova nella Estación Atlántida, a 45 km da Montevideo. Ispirato all’architettura religiosa paleocristiana e medievale italiana, il complesso ecclesiastico modernista, inaugurato nel 1960, rappresenta un inedito utilizzo di mattoni a vista e armati. Costruita su pianta rettangolare a un’unica aula, la chiesa presenta caratteristiche pareti ondulate che sostengono un tetto altrettanto ondulato, composto da una sequenza di volte gaussiane in mattoni armati sviluppate da Eladio Dieste (1917 – 2000). Il campanile cilindrico, realizzato in muratura di mattoni a vista traforati, si eleva da terra a destra della facciata della chiesa principale, mentre il battistero ipogeo si trova sul lato sinistro del sagrato, accessibile da un ingresso prismatico triangolare e illuminato tramite un occhio centrale.

Cile, insediamento e mummificazione artificiale della cultura Chinchorro nella regione di Arica e Parinacota

Il sito è composto da tre luoghi: Faldeo Norte del Morro de Arica, Colón 10, entrambi nella città di Arica, e Desembocadura de Camarones, in un ambiente rurale a circa 100 km più a sud. Insieme testimoniano una cultura di cacciatori-raccoglitori che risiedevano nell’arida e ostile costa settentrionale del deserto di Atacama, nel Cile più settentrionale, dal 5450 a.C. all’890 a.C. circa. Il sito presenta la più antica testimonianza archeologica conosciuta della mummificazione artificiale di corpi, con cimiteri che contengono sia corpi mummificati artificialmente che altri preservati a causa delle condizioni ambientali. Nel corso del tempo, i Chinchorro hanno perfezionato complesse pratiche mortuarie, mediante le quali hanno sistematicamente smembrato e riassemblato corpi di uomini, donne e bambini deceduti dell’intero spettro sociale, per creare mummie “artificiali”. Queste mummie possiedono qualità materiali, scultoree ed estetiche che si presume riflettano il ruolo fondamentale dei morti nella società Chinchorro.

Messico, Complesso francescano del Monastero e Cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione di Tlaxcala

Estensione dei “Primi monasteri del XVI secolo sui pendii del Popocatepetl”, inscritti nel 1994, il Complesso francescano del Monastero e della Cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione fa parte del primo programma di costruzione avviato nel 1524 per l’evangelizzazione e la colonizzazione dei territori settentrionali del Messico. L’insieme di edifici di Tlaxcala fornisce un esempio del modello architettonico e delle soluzioni spaziali sviluppate in risposta a un nuovo contesto culturale. L’edificio presenta altre due particolarità, una torre autoportante e un mudéjar in legno non presenti negli altri monasteri già iscritti nella Lista UNESCO.

Germania / Paesi Bassi, Frontiere dell’Impero Romano – Il Limes tedesco inferiore

Seguendo la sponda sinistra del Basso Reno per circa 400 km, dal Massiccio del Reno in Germania fino alla costa del Mare del Nord nei Paesi Bassi, la proprietà transnazionale è costituita da 102 componenti provenienti da una sezione delle frontiere dell’Impero Romano, che nel II secolo d.C., si estendeva in Europa, nel Vicino Oriente e nel Nord Africa, per oltre 7.500 km. La proprietà comprende siti e infrastrutture militari e civili che hanno segnato il confine della Bassa Germania dal I al V secolo d.C.. I resti archeologici nella proprietà includono basi militari, forti, fortezze, torri, accampamenti temporanei, strade, porti, una base della flotta, un canale e un acquedotto, nonché insediamenti civili, città, cimiteri, santuari, un anfiteatro e un palazzo. Quasi tutti questi resti archeologici sono sepolti nel sottosuolo.

Germania, siti ShUM di Speyer, Worms e Mainz

Situato nelle ex città cattedrali imperiali di Spira, Worms e Mainz (l’acronimo ShUM sta per le iniziali ebraiche delle tre città), nella valle del Reno superiore, il sito seriale comprende il tribunale ebraico di Spira, con le strutture della sinagoga e lo shul femminile, le vestigia archeologiche della yeshiva (scuola religiosa), il cortile e il mikveh (bagno rituale) sotterraneo ancora intatto, che ha mantenuto la sua alta qualità architettonica e costruttiva. Il sito comprende anche il complesso della sinagoga di Worms, l’Antico Cimitero Ebraico di Worms e l’Antico Cimitero Ebraico di Mainz. I quattro siti componenti riflettono l’emergere precoce di costumi distintivi ashkenaziti e il modello di sviluppo e insediamento delle comunità ShUM, in particolare tra l’XI e il XIV secolo. Gli edifici che costituiscono il Sito sono serviti come prototipi per l’architettura della comunità ebraica, in particolare per gli edifici religiosi e i cimiteri in Europa.