Un nuovo studio ha rivelato un disegno nascosto sotto la Monna Lisa

Sono secoli che tutto il mondo l’ammira, eppure la Gioconda di Leonardo da Vinci ci riserva ancora delle novità. Nuove immagini ad altissima risoluzione hanno rivelato che sotto la Monna Lisa giace un disegno a spolvero nascosto. La scoperta, pubblicata dallo scienziato Pascal Cotte sul Journal of Cultural Heritage, ha richiesto più di 15 anni di lavoro. Nel 2004, il Louvre ha permesso allo studioso di eseguire scansioni fotografiche della Gioconda e da quel momento Cotte ha trascorso il decennio e mezzo a osservare le oltre 1.650 immagini risultanti.

«Il Louvre mi ha invitato perché sono l’inventore di una nuova fotocamera multi-spettrale ad altissima risoluzione e altamente sensibile», ha dichiarato Cotte. Il metodo utilizzato è quello dell’amplificazione a strati, in grado di rilevare la luce riflessa su 13 lunghezze d’onda, basandosi sul lavoro della fotografia a infrarossi che, in precedenza, è stata fondamentale nel rendere visibili, a occhio nudo, i dettagli nascosti sotto la pittura.

Il nuovo studio high-tech della Monna Lisa suggerisce che Leonardo possa aver creato il dipinto a partire da uno schizzo preparatorio precedentemente sconosciuto: al di sotto dello strato pittorico di superficie che ben conosciamo, sono state ritrovate, infatti, le tracce di un disegno a carboncino, adesso visibili grazie a un’analisi multi-spettrale che testimonia l’utilizzo della tecnica dello spolvero. In questo modo, l’artista deve praticare piccoli fori lungo i contorni del disegno, usando la polvere di carbone per trasferire il cartone sulla tela. Cotte è stato in grado di individuare le linee di carbone sottostanti nelle aree più chiare del dipinto, utilizzando una combinazione di fotografia e riflettografia a infrarossi.

«Il sistema ottico ci consente di vedere dettagli molto fini e l’elevata sensibilità consente un’amplificazione molto elevata del segnale basso. Lo spolvero sulla fronte e sulla mano tradisce una completa sottoscrizione» ha aggiunto lo scienziato. È la prima volta che uno spolvero è stato trovato nel disegno della Monna Lisa, il che alluderebbe all’interessante ipotesi che possa esistere ancora un disegno su carta della Gioconda di mano di Leonardo e che avrebbe una posa leggermente diversa, visto che la stesura emersa mostra che l’artista ha apportato modifiche alla composizione finale. La carta indica che il cartone potrebbe essere stato utilizzato per creare altre copie del dipinto, come la versione di proprietà del Prado di Madrid.

La ricerca di Cotte ha rivelato altri dettagli inediti: quella che sembra essere una forcina appena sopra la testa della Gioconda, qualcosa che non sarebbe stato di moda a Firenze al momento della creazione del dipinto. Secondo Cotte la presenza della forcina svelerebbe la natura dell’opera: il dipinto forse non era un ritratto ma un’opera allegorica o una rappresentazione di una «donna irreale, come una dea».