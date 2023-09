Artecinema fa tappa a Positano, i film sull’arte arrivano in spiaggia

Nuova tappa per Artecinema: il festival internazionale promosso dall’Associazione Culturale Trisorio e curato da Laura Trisorio, dopo l’appuntamento di luglio a Capri, si sposta in costiera, a Positano, sulla Spiaggia Grande delle Sirene, per due cicli di proiezioni a ingresso gratuito, martedì 5 e mercoledì 6 settembre, dalle ore 20:30 alle ore 23. Il 5 settembre saranno proiettati i documentari su Pablo Picasso, raccontato dallo sguardo della figlia Maya, e sull’artista venezuelano Carlos Cruz-Diez, maestro del colore. Il giorno successivo, sarà quindi la volta dello street artist JR – che ci porterà in giro per il mondo sulle tracce delle sue opere di dimensioni ambientali, dal muro tra Israele e Palestina alle favelas di Rio de Janiero –, e della fotografa siciliana Roselena Ramistella, che ci illustrerà i suoi progetti più noti. I film, in lingua originale e sottotitolati in italiano, saranno presentati da Laura Trisorio in compagnia di alcuni registi.

Special guest dell’evento sarà l’artista Roxy in the Box che, il 6 settembre, alle ore 11, presso l’ufficio del turismo, terrà un workshop dedicato ai bambini sul tema della luce. L’artista chiederà ai bambini di disegnare a occhi bendati cose, persone, animali a cui loro sono più affezionati. Si creerà così una storia da condividere con tutti. La sera del 6 settembre, alle ore 21, sarà inoltre proiettato fuori programma il film di Massimo Andrei Schiaffilife sulla vita di Roxy in the Box. Per il programma completo di Artecinema a Positano potete dare un’occhiata qui. Invece, per la 28ma edizione di Artecinema a Napoli, invece, dovremo aspettare l’11 ottobre, con la consueta serata di inaugurazione al Teatro San Carlo e il ricchissimo calendario di proiezioni al Teatro Augusteo.

I documentari presentati non hanno diffusione nei circuiti commerciali tradizionali e permetteranno agli spettatori di approfondire aspetti legati al mondo dell’arte, aprendo un inedito punto di vista, dal taglio autoriale, sul lavoro negli atelier o dietro le quinte di importanti progetti internazionali. La rassegna è realizzata dallo Studio Trisorio con il Comune di Maiori, nell’ambito del progetto La Magia degli elementi. Itinerari tra luce, acqua ed artigianato locale finanziato dalla Regione Campania.