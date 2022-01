Arte e design: LUXY e Andrea Bianconi reinterpretano il ruolo della sedia

Quando si attiva la mente, quando si lasciano scorrere i pensieri e fluire le associazioni e le immagini, è possibile viaggiare per chilometri e chilometri, rimanendo fermi. E se si sta comodi è meglio, magari seduti sulla sedia d’artista di Andrea Bianconi che, con il suo progetto “Sit Down To Have An Idea” ha portato la sua poltrona in giro per l’Italia, a partire dal suo studio, invitando le persone a usufruirne, mettendo in opera l’invito espresso dal titolo: sedersi e immaginare. E oggi, il viaggio prosegue assumendo una nuova declinazione, grazie alla collaborazione con LUXY, brand internazionale specializzato nella produzione di sedute di design che, in questi tempi nei quali la quotidianità domestica ha assunto significati anche inaspettati, si fa interprete delle nuove necessità dell’abitare. Bianconi reinterpreterà i prodotti più iconici di LUXY, che saranno al centro di momenti espositivi dedicati, durante i quali i visitatori verranno invitati a interagire con le opere. «Smessa la funzione di oggetto che concilia all’ozio, le poltrone che ho personalizzato con lo slogan SIT DOWN TO HAVE AN IDEA diventano una sorta di incubatore di idee. Una sedia per tutti è un’idea per tutti», ha dichiarato l’artista.

E così, dopo le strade di Bologna, la Cima Carega in Trentino e i panorami marini di Tropea, la prima tappa di questo nuovo percorso toccherà La Rinascente di Milano, dove, al Piano -1 Home&Design, il 19 gennaio, dalle 17 alle 20, saranno esposte due poltrone LUXY: Biga, poltrona acustica ispirata alla biga degli antichi romani e realizzata in collaborazione con lo studio Favaretto & partners, e Bloom, poltroncina dalle forme avvolgenti la cui conformazione esalta il comfort e l’eleganza. Per il progetto “Sit Down To Have an Idea”, Andrea Bianconi ha scelto la Biga Luxy alta su ruote, in tessuto rosa, e la Bloom XL a basamento legno, in tessuto velvet giallo.

Le due sedute della saranno in mostra in un Instagram Corner dal format inedito e innovativo, presso la Rinascente Milano. Ospiti e curiosi sono invitati a sedersi, a scattare una foto e a pubblicarla sui propri canali social, con la possibilità di lasciare un’idea su una lavagna. «Questa esperienza rappresenta non solo un piacevole momento di condivisione ma soprattutto un vero e proprio spazio di evasione per la mente, un luogo dove poter tornare ad immaginare, pensare, creare», spiegano da Luxy. L’ultimo step del progetto prevede la realizzazione di una serie limitata di multipli che saranno disponibili al pubblico.