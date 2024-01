Designer’s Dream, Slide porta al Superstudio di Milano i maestri del design

Allusive, colorate, ludiche, misteriose, visionarie, contemporanee e, soprattutto, portatrici di un messaggio positivo, di speranza e di capacità, realizzate dai grandi maestri del design, come Alessandro Mendini, Fabio Rotella, Alex Mocika, Flavio Lucchini, Denis Santachiara, Alessandro Guerriero. Sono le opere di Designer’s Dream, la mostra che, dal 24 al 30 gennaio, racconterà una grande storia di progettualità, negli spazi del Superstudio di Milano. Curata e coordinata da Gisella Borioli, fondatrice di Superstudio, l’esposizione è stata realizzata grazie all’azienda di design SLIDE, nota per gli arredi e i complementi luminosi in plastica rotazionale.

Attraverso la donazione di 16 sculture commissionate a grandi designer internazionali dal suo fondatore, Giò Colonna Romano, recentemente scomparso, SLIDE intende così ricordarlo, celebrando la sua passione per l’arte in occasione dei 20 anni dalla fondazione dell’azienda. Inoltre, a conclusione della mostra, si terrà un’asta a scopo benefico battuta da Christie’s, i cui ricavati saranno devoluti all’associazione no profit MuseoCity, che coordina più di 100 musei di Milano e che per il 2024 ha in programma di ampliare la loro fruizione con azioni inclusive e sociali, nell’ottica di un Museo per Tutti. I fondi saranno impiegati per implementare l’appuntamento annuale con Milano MuseoCity, la rassegna che trasforma la città in un grande museo diffuso grazie all’apertura coordinata dei musei, in programma dal primo al 5 marzo 2024.

«Il progetto SLIDE Art, nato dall’estro e dalla creatività di mio papà Giò Colonna Romano, è la dimostrazione del profondo e duraturo legame tra SLIDE e l’arte», ha dichiarato Marco Colonna Romano, figlio di Giò Colonna Romano e Amministratore Delegato di SLIDE. «Questo progetto rappresenta la sensibilità di Giò Colonna Romano per il design e per il bello. Così, in occasione dei 20 anni dell’azienda, ho deciso di celebrare la passione e l’immaginazione che hanno dato vita a SLIDE donando alcune opere di questa importante collezione: in questo modo, l’entusiasmo e la libera creatività che queste sculture rappresentano potranno portare sostegno a una realtà di grande valore come MuseoCity e continuare così a generare bellezza e cultura».

E dunque, quale è il sogno dei designer? Progettare senza limiti commerciali, lasciando la fantasia libera di spaziare oltre i vincoli della funzione. Per la sezione artistica di SLIDE, Giò Colonna Romano ha raccolto nel tempo queste grandi opere immaginate in completa libertà da personalità d’eccellenza della creatività. Una prima parte della collezione fu esposta durante la 54ma Biennale di Venezia del 2011, nella collettiva Slide Art – Sign Off Design, nel chiostro della SS.ma Trinità. Da quel momento, la raccolta ha continuato a crescere, in collaborazione con architetti affermati ed emergenti. Le 16 sculture saranno ora in mostra nella Sala Lounge di Superstudio.

«Subito dopo aver aperto il nostro FlavioLucchiniArt Museum, la moda riletta attraverso l’arte, mi sono avvicinata a MuseoCity decidendo di collaborare a questa associazione culturale di grande interesse e aperta a progetti artistici sociali e inclusivi che richiedono grande impegno, anche economico», ha spiegato Gisella Borioli, CEO Superstudio Group. «Pensavo a come portare un aiuto concreto, ed ecco che mi è venuto incontro Marco Colonna Romano con la generosa donazione delle sculture volute da suo padre Giò, cui mi ha unito una grande amicizia e una lunga collaborazione. L’idea dell’asta si è subito concretizzata grazie al contributo, senza compenso, di tanti amici, tra cui Christie’s, per poter offrire l’intero incasso a MuseoCity e diffondere cultura e bellezza a tutti. Un gesto d’amore che spero sia contagioso».

L’iniziativa Designer’s Dream è stata possibile grazie alla generosità non solo di SLIDE ma anche di Superstudio, che si è occupata dell’organizzazione, della concessione della sala e dei servizi tecnici a titolo gratuito; di Christie’s, che batterà l’asta a scopo benefico e rinuncerà alle commissioni sulle vendite; di Cento per Cento Company, che ha realizzato gratuitamente il catalogo; di New Team Banqueting, che offrirà un servizio di catering prima dell’asta; e di Tenute Venturini Foschi che metterà a disposizione il vino per il rinfresco previsto.