“Io amo lavorare solo per chi dimostra vera passione per il progetto. Come si fa a riconoscere chi ha questa passione? Prima di tutto chiedendosi se quel determinato committente metterebbe nella propria casa l’oggetto progettato. Un progetto è innovativo quando porta una novità nella tecnologia o nel linguaggio. Questo risultato si raggiunge lavorando all’interno di un’azienda, perché per fare un buon articolo si deve sbagliare, rifare. Devi sbatterci la testa sopra per anni. Con queste premesse, sfido chiunque a creare una sedia nuova e sfido chiunque a contestare quello che sto dicendo. Per far design occorre un bagaglio di conoscenze, oltre che grande esperienza: a differenza della fotografia o della scrittura, che si possono esercitare con passione anche in solitudine, il design si nutre di progetti realizzati con le aziende”.

Ieri, a Milano, è scomparso Enzo Mari, uno dei più grandi designer italiani del Novecento. Aveva 88 anni. Nella sua carriera Mari ha ricevuto cinque premi Compassi d’Oro, il primo nel 1967 e l’ultimo nel 2011. Fino al 18 aprile 2021, la Triennale di Milano ospita “Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist“, mostra che documenta i suoi oltre 60 anni di attività attraverso progetti, modelli, disegni, approfondimenti tematici – con materiali spesso inediti provenienti dall’Archivio Enzo Mari – e interventi di artisti e progettisti di fama internazionale.

10 opere di design firmate da Enzo Mari

Per ricordare la figura di Enzo Mari, abbiamo scelto dieci tra le opere più rappresentative della sua ricerca, realizzate per alcuni marchi storici del design italiano.

2. Portaoggetti/Centrotavola “Putrella” per Danese, 1958

3. Formosa, Calendario Perpetuo Da Parete, 1963

4. Il gioco delle favole, Corraini Edizioni, 1965

5. Cestino “In Attesa” per Danese, 1971

6. Sedia “Sof-Sof” per Driade, 1972

7. La sedia “Delfina” per Rexite, 1979

8. La sedia “Tonetta” per Zanotta, 1985

9. Set di posate “Piuma” per Zani&Zani, 1992

10. Sedia “Mariolina” per Magis, 2002