Fuorisalone 2023, il Laboratorio Futuro del design: il programma

Eventi, progetti, mostre, installazioni, con il coinvolgimento di autori, ricercatori e creativi, collettivi, studi e istituzioni, per condividere idee, esperienze, innovazioni per il presente e immaginazioni per il domani, attraverso le forme dell’oggetto e la consistenza dei materiali. Dal 17 al 23 aprile 2023, Milano diventa l’epicentro del design, con il programma del Fuorisalone e di Brera Design Week, in concomitanza con la 61ma edizione del Salone del Mobile. Economia circolare, riuso, sostenibilità dei processi ma anche nuove sfide di mercato, sono alcuni dei temi che incroceranno le manifestazioni e che daranno vita a un calendario ricchissimo e diffuso.

«Fuorisalone non è solo un punto di riferimento per un settore di eccellenza che rappresenta la qualità del Made in Italy nel mondo, ma anche una grande opportunità per Milano», ha dichiarato Alessia Cappello, Assessora al Lavoro e Sviluppo Economico con deleghe a Moda e Design del Comune di Milano. «Installazioni, mostre, eventi diffusi su tutto il territorio urbano riaccenderanno vie, distretti, quartieri della città confermando il suo ruolo di capitale del design e valorizzandone l’immagine a livello internazionale».

Laboratorio Futuro al Fuorisalone 2023

Il Fuorisalone 2023 prende dunque le mosse intorno all’immagine del laboratorio, quindi un luogo di sperimentazione ma anche un metodo di lavoro nel quale valorizzare le contraddizioni e i confronti. «Il tema di quest’anno richiama la dimensione sperimentale del progetto e vuole essere un invito, un’esortazione a interrogarci su come vogliamo progettare il cambiamento rispondendo alle numerose sfide che ci aspettano. E per farlo, il design diventa uno strumento di riflessione e allo stesso tempo di azione collettiva», spiegano dall’organizzazione.

Il “Laboratorio Futuro” farà dunque luce sui temi della progettazione sostenibile, della circular economy, dell’innovazione nei materiali, della rigenerazione urbana e dell’intelligenza artificiale. Con uno sguardo alle nuove generazioni, che vedranno il coinvolgimento di studenti e studentesse delle principali scuole del settore. «Il Fuorisalone rappresenta un’opportunità di networking e condivisione, un laboratorio collettivo di esperienze. Questa è l’ispirazione per il tema di quest’anno: con laboratorio si intende uno spazio attivo in cui le conoscenze vengono condivise. È fondamentale unire le competenze per gettare le basi per un futuro migliore», ha commentato Paolo Casati, Co-founder e Creative Director di Studiolabo, agenzia e studio creativo che si occupa del coordinamento del Fuorisalone.

Fuorisalone 2023: progetti e appuntamenti

Tantissimi gli appuntamenti in programma e i progetti. Torna Fuorisalone Award, riconoscimento che premia i contenuti e gli allestimenti più memorabili presentati alla Milano Design Week. C’è poi L’oracolo del Fuorisalone è un progetto pensato da Studiolabo, che consiste in un mazzo con 28 carte illustrate da Serena Mazzi, prodotte in edizione limitata dalla storica tipografia Tiburtini e in grado innescare un’azione o un’idea.

Torna anche il consueto appuntamento con gli e.Reporter, progetto nato nel 2003 dedicato a studenti di design, architettura, arti visive con una particolare passione per la fotografia e i contenuti audio-visivi. L’intento è da sempre quello di raccontare il Fuorisalone attraverso gli occhi di una community giovane e fresca. Quest’anno viene confermata la collaborazione tra Politecnico di Milano e Studiolabo per offrire agli studenti della Scuola del Design, della Facoltà di Architettura e di POLI.Design la possibilità di dare il proprio contributo al racconto collettivo. Di certo avranno un bel daffare, per raccontare la vastità dell’evento.

Tortona Rocks presenta “How do you take care of tomorrow? Design instructions”, per riflettere su come prendersi cura del domani sia un atto collettivo. Tra i protagonisti ci sarà IKEA che celebra 80 anni di innovazioni con un’esposizione dedicata ai prodotti iconici del passato unitamente alle novità che rappresenteranno il futuro.

Base Milano presenta la terza edizione di “We Will Design”, per la quale ospita designer in residenza. Superdesign Show al Superstudio Piu’ presenta “INSPIRATION INNOVATION IMAGINATION”, con oggetti unexpected, materiali innovativi, arredi di tendenza, sostenibilità in e out, interazioni con l’arte, talk per approfondire, visioni delle grandi scuole di design internazionali, orizzonti Far East.

Triennale Milano presenta una programmazione che riunisce allestimenti permanenti. Tra tutte il nuovo allestimento permanente del Museo del Design Italiano, diretto da Marco Sammicheli. In scena anche la mostra “Droog30”, coprodotta con Nieuwe Instituut di Rotterdam e a cura di Maria Cristina Didero e Richard Hutten, dedicata all’attività dell’innovativo gruppo di design olandese a 30 anni dalla sua prima esposizione milanese per il Fuorisalone del 1993. L’esposizione “Lisa Ponti. Disegni e voci”, a cura di Salvatore Licitra e Damiano Gullì, presenta invece una selezione di opere dell’artista, editor, critica e scrittrice che ha fatto del disegno su fogli formato A4 il suo mezzo espressivo di elezione.

Marsèll presenta un doppio appuntamento nei due spazi milanesi del brand: il basement di Marsèll Paradise ospita un’opera dell’artista tedesco Carsten Nicolai, già protagonista dell’ultimo progetto artistico del brand diventato poi anche la nuova campagna della collezione FW 22/23. Lo showroom di via Paullo accoglie una mostra del collettivo americano CFGNY, curata da Felix Burrichter di Pin UP Magazine.

APalazzo, contemporary art gallery bresciana, presenta una mostra personale di Nathalie Provosty inaugurata in concomitanza con Miart, all’ICA Milano. AssabOne presenta “Design for Communities”, una mostra dedicata al progetto realizzato dalla ONG Live in Slums in collaborazione con il designer Giacomo Moor, che ha progettato letti, tavoli e panche destinati al refettorio e al dormitorio della scuola elementare di Mathare, uno dei più grandi Slum di Nairobi.

IED – Istituto Europeo di Design presenta “Ecocentrico”, un progetto multidisciplinare sviluppato in partnership con Giacimenti Urbani, associazione che si occupa di riduzione dello spreco di risorse e dell’attivazione di percorsi di economia circolare dal basso, e presentato all’interno di Alcova nell’area dell’Ex Macello di Porta Vittoria.

Brera Design District

Cuore pulsante della kermesse sarà il Brera Design District, che propone un calendario di mostre, installazioni, collettive, novità di prodotto. Promuovendo il tema proposto da Fuorisalone, “Laboratorio Futuro”, Brera Design Week 2023 «Attiva una riflessione sulle sfide della contemporaneità, dando spazio a progetti e pratiche in grado di innescare azioni di cambiamento», spiegano dall’organizzazione.

gloTM, mainsponsor di Fuorisalone, insieme ad Agostino Iacurci presenta “Dry Days, Tropical Nights”, una grande installazione in largo Treves che invita lo spettatore a guardare come potrebbe diventare il nostro Pianeta e a costruire un domani migliore tutti insieme.

Per il secondo anno consecutivo STARK, azienda leader nella produzione di installazioni multimediali e interactive experience, torna ad animare gli spazi dell’Acquario Civico di Milano con un progetto interattivo, che ha visto la collaborazione con le architette Alice Buroni e Gloria Lisi insieme ad Alex Buroni. Ispirato al tema dell’edizione 2023 del Fuorisalone, Trame è una sorta di esercizio interattivo-percettivo, in cui l’opera, un’installazione sonora e visuale interattiva, invita ad affidarci a una comprensione olistica della nostra vita nel mondo.

Per il programma completo potete dare un’occhiata qui.