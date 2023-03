Italian Design Day 2023: la qualità del progetto gira il mondo

È un valore fondamentale delle cose, il parametro che riunisce tutte le caratteristiche e anche quel qualcosa in più che fa la differenza: la qualità è una proprietà ingegnosa da comporre e preziosa da ricercare, che solo certi oggetti hanno e, quando si trova, immediatamente si avverte. Alla “Qualità che illumina” è dedicata la settima edizione dell’Italian Design Day, manifestazione dedicata alla promozione della progettualità italiana all’estero, che si terrà oggi, 9 marzo 2023, in oltre 100 Paesi nel mondo. Promosso dal MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, l’Italian Design Day è realizzato grazie al contributo del MIC – Ministero della Cultura, DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea, e si svolge in collaborazione con un parterre di istituzioni specializzate, quali ADI, Fondazione ADI, ITA Italian Trade Agency, Triennale Milano, Salone del Mobile Milano e Federlegno Arredo.

Il programma prevede mostre, incontri, presentazioni di oggetti e progetti, concorsi e seminari organizzati dalla rete diplomatico-consolare, dagli Istituti Italiani di Cultura e dagli Uffici ICE, coinvolgendo 110 sedi della rete MAECI all’estero. Dalla Germania alla Giordania, dal Messico al Vietnam, dall’Uruguay al Canada (per consultare la mappa completa, potete cliccare qui). In tale cornice, 97 tra i più noti e qualificati professionisti, ricercatori, imprenditori, giornalisti specializzati, condivideranno con il pubblico le proprie esperienze e conoscenze, facendo emergere i tratti distintivi e originali che rendono il design italiano apprezzato e riconosciuto in tutti i continenti. Tutti gli eventi si apriranno con un video introduttivo realizzato da Studio Azzurro appositamente per l’Italian Design Day 2023 e si concluderanno con un video di invito al prossimo Salone del Mobile.

Proseguendo lungo il percorso sviluppato negli ultimi anni e, in particolare, riprendendo il filo della scorsa edizione, dal tema “RI–GENERAZIONE, design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile”, l’Italian Design Day 2023 si concentra su “La qualità che illumina – L’energia del design per le persone e per l’ambiente”, per approfondire il tema della qualità nelle sue differenti sfaccettature, intesa come elemento connettivo che attraversa il design italiano ma anche come fattore di sviluppo sostenibile e responsabile.

«Un tema delicato e strategico che intende sottolineare l’idea del design italiano quale azione integrata di sistema, con la capacità di costruire relazioni solide e durature, indispensabili per competere nell’attuale e sempre più complesso scenario geopolitico», spiegano dall’organizzazione. «La qualità diventa così l’elemento alla base del processo produttivo, attorno al quale concepire e sviluppare idee innovative in grado di coniugare funzionalità e benessere, per le persone e per l’ambiente».