Italian Design Day 2024, mostre, progetti e iniziative in tutto il mondo

Si terrà oggi, 14 marzo, l’ottava edizione dell’Italian Design Day, manifestazione nata nel 2017 con lo scopo di favorire la promozione del design italiano all’estero: in programma numerose iniziative che si svolgeranno nella stessa giornata, in tutto il mondo. Mostre, incontri, presentazioni, concorsi e seminari, con il coinvolgimento di professionisti, imprenditori e giornalisti del settore, per mettere in luce gli aspetti unici e l’iconicità del sistema design italiano. La manifestazione mette insieme un’ampia rete di partner istituzionali, promossa e organizzata dal MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal MIC – Ministero della Cultura – DGCC Direzione Generale Creatività Contemporanea, in collaborazione con la Fondazione ADI Compasso d’Oro, l’Associazione per il Disegno Industriale, la Triennale di Milano, il Salone del Mobile, Federlegno Arredo e l’Agenzia ICE – Italian Trade & Investment Agency.

Tema di quest’anno, Fabbricare valore: inclusività, innovazione e sostenibilità, concentrando il focus sul valore del processo produttivo, per indagare le modalità di creazione tra tradizione, artigianalità, tecnologia e sostenibilità. L’obiettivo è quello di individuare modelli e buone pratiche in grado di far fronte alle sfide della contemporaneità, evidenziando la capacità del design italiano di creare e diffondere cultura. In particolare, in occasione dell’Italian Design Day 2024, è stata appositamente concepita e realizzata la mostra itinerante 100 vasi italiani, progetto espositivo del MAECI per la promozione dell’IDD in tutti i Paesi partecipanti, a cura di Marco Meneguzzo ed Enrico Morteo, in collaborazione con la casa editrice Skira. Il progetto espositivo è incentrato sui dei vasi del design italiano, dall’inizio del secolo scorso ai giorni nostri.

A questa iniziativa si aggiungono diverse altre mostre dedicate al design italiano che, sempre nell’ambito delle attività previste per l’Italian Design Day, faranno tappa all’estero nei prossimi mesi. Tra le varie, da segnalare, Enzo Mari al Design Museum London, a cura di Hans Ulrich Obrist con Francesca Giacomelli, prodotta da Triennale Milano, I gioielli sostenibili, a New York, a cura di Riccardo Dalisi, Compasso d’Oro alla Carriera, a Washington, a cura di Giovanni Chiaramonte e Michele Nastasi, Prodotta da ADI Design Museum. Per la mappa completa degli eventi in programma, potete cliccare qui.

In occasione dell’edizione 2024, è realizzato inoltre – in tiratura limitata – un progetto di Angelo Ferrara: una “scultura specchio portatile” in cui il logo IDD si riflette e fa riflettere, ispirata alle “sculture da viaggio” di Bruno Munari, «Pieghevoli e leggere: le più piccole da portare con sé, quando si parte: perché creino ad ognuno, nelle anonime stanze d’albergo, un punto di riferimento col mondo della propria cultura».