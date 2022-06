Outside the box: Kanye West firma il nuovo packaging di McDonald’s

Basta un tocco di packaging per cambiare la percezione di un prodotto? A quanto pare, sì. Il rapper, musicista, produttore e tanto altro ancora Kanye West ha collaborato con il designer industriale Muji Naoto Fukasawa, per reinventare il packaging di McDonald’s. Da guilty pleasure per il junk food ad art experience, il morso è breve.

La nuova confezione rappresenta letteralmente quello che c’è dentro, cioè un panino ripieno di lattuga, pomodori e cipolle con immancabile hamburger ma l’immagine è stampata su un foglio dall’aspetto traslucido, conferendogli una impressione visiva più tenue, sfumata, che contrasta nettamente con i classici colori vivaci usati della catena di fast food. L’iconico logo a M con archi dorati si trova sulla parte superiore della scatola.

Ad annunciare questa nuova collaborazione, è stato lo stesso West, che da qualche tempo si fa chiamare Ye, sulla sua pagina Instagram ma il post è stato cancellato il giorno dopo, come ormai consuetudine per West (un’abitudine simile a quella del nostro Maurizio Cattelan). Per il momento non si sa ancora quando verrà lanciato ufficialmente il nuovo packaging ma la conferma è arrivata direttamente da McDonald’s che, negli ultimi anni, ha avviato una radicale campagna di rebranding, seguendo una linea più green e meno “aggressiva”.

Designer di prodotti apprezzato a livello internazionale, vincitore di numerosi premi nel settore e docente presso il Dipartimento di Design integrato alla Tama Art University, Fukasawa ha spiegato che il processo di progettazione della nuova confezione con Ye è stato relativamente semplice. «Ci sono stati solo pochi e semplici scambi di presentazione», ha spiegato Fukasawa. «Quando Ye mi ha parlato delle sue suggestioni, li ho immediatamente tradotti in idee, li ho visualizzati e inviati. Ye ha risposto con un breve messaggio dicendo qualcosa come “fantastico” o “eccellente”», ha continuato Fukasawa.

Ma la passione per il food viene da lontano. Ye aveva contattato Fukasawa già nell’estate 2020, per chiedergli di progettare packaging per food e drink. D’altra parte, West non è affatto nuovo a incursioni in vari settori della creatività, del design, della moda e della tecnologia. Il rapper ha già una linea di abbigliamento e calzature, Yeezy, e una partnership di 10 anni con il brand Gap. Recentemente, in collaborazione con la società Kano, ha lanciato il suo primo device per la riproduzione musicale, Stem Player, un dispositivo a forma di ciottolo, che consente agli utenti di personalizzare le canzoni nel palmo della mano, controllando i volumi della voce, della batteria, del basso e delle campionature, con il solo tocco delle dita.