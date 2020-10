LEGO e IKEA insieme, per la nuova linea di contenitori BYGGLEK

LEGO e IKEA hanno deciso di unirsi per creare un mix inconfondibile e imperdibile per gli appassionati dei celebri mattoncini colorati: due anni fa l’annuncio della nascita della collaborazione tra il colosso svedese dei mobili costruibili e la multinazionale danese leader del mercato dei giochi di costruzione, mentre risale allo scorso anno la presentazione del nome della nuova linea, BYGGLEK, da pochi giorni entrata in commercio.

I giochi che ne fanno parte sono in parte costruzione e in parte contenitore per riporre e riordinare i mattoncini. Le nuove scatole BYGGLEK sono programmate per incoraggiare i bambini – e gli adulti – a giocare, rendendo più divertente l’organizzazione della casa. La serie è costituita da quattro diversi prodotti: un set di tre contenitori piccoli, due set di contenitori più grandi e un set di mattoncini e minifigure LEGO per decorarle. Tutti i contenitori sono dotati di stud, i bottoncini che permettono l’incastro dei pezzi LEGO. BYGGLEK è dunque compatibile con tutti gli elementi LEGO, presenti e futuri, per lasciare libero sfogo alla creatività.

I prodotti BYGGLEK saranno acquistabili tramite i canali retail di IKEA (punti vendita e sito) in Europa e in Nord America a partire da ottobre. In Italia in particolare la collezione è in vendita dal 2 ottobre.