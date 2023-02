Milano Design Week 2023: tre istituzioni per un progetto di sviluppo sostenibile

Formazione e creatività, collaborazione e dialogo con il territorio, rigenerazione urbana, sociale, individuale. Sono tanti gli elementi in gioco per “SLURP – Social Ludic Urban Regeneration Project”, progetto promosso da RUFA – Rome University of Fine Arts, Scuola Politecnica di Design e Repubblica del Design, tutti nel segno condiviso di uno sviluppo sostenibile orientato dal saper fare e immaginare. In collaborazione con le istituzioni territoriali, come il Municipio 9 e il Comune di Milano, la ricicleria sperimentale Design Differente e il gruppo Cap, il progetto sarà presentato contemporaneamente alla Paper Week e alla Design Week 2023, dal 17 al 23 aprile. Ma rimarrà sui luoghi, come come intervento di “urbanistica tattica” permanente.

«RUFA – spiega il Direttore arch. Fabio Mongelli – crea esperienze dinamiche e valore aggiunto, generando le giuste sinergie, programmando iniziative culturali e artistiche rilevanti e supportando il talento. In tale contesto vogliamo essere non solo un centro didattico, ma un luogo aperto alle sensibilità della collettività, nel quale la ricerca e la produzione artistica può essere fruita in modi diversi. Ecco perché riserviamo particolare attenzione alla cosiddetta Terza Missione e all’apertura verso il contesto socio-economico. RUFA, in definitiva, si propone come un HUB Creativo sensibile alle esperienze del territorio e pronto a cogliere le opportunità che esso sa offrire».

L’attività si inserisce all’interno di una serie di iniziative già sviluppate nel “design district” di Bovisa-Dergano-Affori, in una logica di scalabilità e circolarità dei modelli formativi e di interazione con le comunità locali e, in questo caso, anche con visitatori della Milano Design Week. Due le fasi: la prima di progettazione, con workshop e laboratori a cui partecipano gli studenti delle scuole, l’altra di realizzazione concreta sul territorio, sul lato nord-est dell’ex Scalo Farini, tra Piazzale Lugano e Piazza Schiavone.

«SPD Scuola Politecnica di Design abita la città di Milano da quasi 70 anni – spiega Amos Bianchi, Direttore Accademico della scuola – e nel corso della sua storia vi hanno insegnato e studiato figure diventate nomi di riferimento del design italiano e internazionale. Il sodalizio che SPD e Milano hanno stretto nel corso degli anni viene riconfermato attraverso la partecipazione all’azione di rigenerazione urbana prevista per questo Salone del Mobile, in modo da rinsaldare la relazione tra design e territorio nel rispetto della sostenibilità e dell’ambiente. Per SPD Scuola Politecnica del Design è motivo di orgoglio rinnovare questa relazione con la città insieme a RUFA e Repubblica del Design».

Tre invece gli interventi, che vanno a coinvolgere i diversi ambiti e le diverse “dimensioni” della progettazione. Un progetto di Landscape Design, condotto dalla designer e docente RUFA Meltem Eti Proto e Davide Crippa di Repubblica del Design, per creare degli arredi urbani naturali fatti di cartone riciclato, terra ed erba che permettano una maggiore fruizione degli spazi all’aperto. Un progetto di Visual Design, sotto la guida della designer e docente SPD Serena Confalonieri, con la creazione di un percorso di segnaletica orizzontale e di opere pittoriche, grazie al contributo di Arexons. Un progetto di Product Design, coordinato dai designer Alessandro Mason per RUFA e Matteo Guarnaccia per SPD, con la realizzazione di una serie di sedute di cortesia, ricavate da pallet dismessi forniti dall’azienda di logistica Fercam, che vengono donate ai negozi del quartiere, in continuità con le esperienze di urbanistica gentile.

«Repubblica del Design è l’unico distretto del design attivo tutto l’anno nei quartieri di Bovisa, Lancetti, Dergano e ora Affori. Siamo felici di poter partecipare a un nuovo processo che continua l’idea di sostenibilità del nostro progetto DaCosaNasceCosa, ormai alla sua terza edizione. SLURP, Social Ludic Urban Regeneration, inserito nel programma della Milano Design Week 2023 genera nuove opportunità creative e di sviluppo con RUFA e SPD. L’esperienza si basa sui principi dell’economia circolare e coinvolge le realtà di quartiere attraverso il design», afferma Davide Crippa, Presidente di Repubblica del Design.