Swatch Art Journey: la nuova serie di orologi con i capolavori della Tate

Il tramonto rosso di William Turner, il drappeggio blu di Marc Chagall ma anche l’escargot di Matisse. Tutti rigorosamente da polso, per essere sempre in tempo con la storia dell’arte. Swatch, l’iconico brand famoso in tutto il mondo per il suo approccio creativo all’orologio, ha presentato una nuova collaborazione artistica con la Tate Galleries, proprio a partire dalle celeberrime opere conservate nella collezione da 70mila pezzi del museo che, nelle sue quattro sedi – Tate Britain e Tate Modern a Londra, Tate Liverpool e Tate St. Ives – accoglie ogni anno milioni di visitatori. «Siamo entusiasti di collaborare con Swatch, un’organizzazione vicina al nostro modo di pensare, alla creazione di una serie di orologi che mostrano la ricca e variegata collezione della Tate a un pubblico sempre più vasto», ha dichiarato Hamish Anderson, CEO di Tate Enterprises.

D’altra parte, la storia del dialogo tra Swatch e gli artisti è lunga e ricca di esempi di grande impatto. Il primo episodio risale al 1985, con l’edizione firmata da Kiki Picasso, al secolo Christian Chapiron. L’anno successivo, un’altra collaborazione segnante, con il grande Keith Haring e subito dopo con autori del calibro di Jean-Michel Folon, Sam Francis, Pierre Alechinsky e anche l’italiano, maestro della Transavanguardia, Mimmo Paladino. Ma Swatch ha continuato i ad approfondire le varie possibilità e negli anni ha avviato diverse collezioni insieme ai musei più importanti al mondo, come il Centre Pompidou e il Louvre di Parigi, il Rijksmuseum di Amsterdam, il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid, per rielaborare i capolavori della storia dell’arte, adattandoli su casse e cinturini spesso in maniera davvero creativa.

Il progetto Swatch Art Journey rappresenta una nuova tappa che, a partire dallo scorso anno, ha coinvolto altri tre musei: il MoMa di New York, Louvre Abu Dhabi e le Gallerie degli Uffizi a Firenze. In questo caso, in particolare, l’arte del Rinascimento è stata ovviamente la protagonista, con due orologi ispirati alle opere di Sandro Botticelli: la Nascita di Venere, una scena mitologica in romantici toni pastello con accenti dorati, e la Primavera, un’ode alla bellezza e all’amore.

Pr la collaborazione con la Tate, è stata fatto un ulteriore passo avanti. «La Swatch x Tate Gallery Collection riflette l’essenza del marchio Swatch come non era ancora successo», raccontano da Swatch. «La collaborazione rappresenta un viaggio attraverso il tempo, il genere e l’espressione di sé. Gli artisti iconici e le opere uniche scelte per la collezione di quest’anno riflettono la capacità di superare i limiti, l’innovazione, la provocazione positiva e la gioia di vivere per cui Swatch è rinomata».

Tra i più grandi pittori britannici, Joseph Mallord William Turner stupisce ancora oggi per la sua capacità di modellare le gradazioni e le sfumature di colore. I suoi ritratti di un mondo visto sotto occhi moderni sono stati innovativi come non mai. Lo Swatch TURNER’S SCARLET SUNSET si focalizza sulla scena del tramonto, concentrandosi in tutto l’orologio sulla luce e sul colore. Sul quadrante, l’uso creativo della ruota del calendario conferisce ulteriore profondità e il sole cambia colore per un periodo di 14 giorni fino a quando non ricomincia il ciclo.

Troviamo poi il Circo, una delle grandi passioni di Chagall, sull’orologio blu vivo e vibrante, dove una luna e un occhio in equilibrio sulle estremità delle lancette esprimono il dinamismo degli acrobati. Lo stile caratteristico di Joan Miró, con le sue forme surrealiste e vivaci, rivive sul quadrante e sul cinturino, mentre il colore vibrante di TWO WOMEN HOLDING FLOWERS di Fernand Leger, tra gli epigoni del Cubismo, si estende anche sulle lancette. Tutta da scoprire anche la pennellata di Wilhelmina Barns-Graham, una delle più importanti artiste astratte britanniche, che comunica un potente slancio di energia, a portata di mano.

La prima wave in vendita è partita in questi giorni in tutti gli Swatch Store e online, mentre la seconda si terrà dal 4 aprile, con prezzi a partire da 100 euro.