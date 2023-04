Vogue, Particle, Bottega Veneta: 3 appuntamenti della Milano Design Week

Tre spazi d’eccezione che abbiamo visitato nei primi giorni della Milano Design Week. Tre consigli eterogenei, a zig zag tra i distretti più affollati della città. In una Milano frenetica, creativa, certamente dinamica, a tratti esplosiva. Capitale internazionale del Design.

The Vogue Closet: Vogue Italia apre le porte dei suoi uffici, con una veste tutta nuova

Prima tappa, The Vogue Closet, nella sede patinata di Condè Naste in Piazzale Luigi Cadorna (dal 19 al 21 aprile). Non gli uffici frenetici – ma patinatissimi – che popolano ogni giorno il cuore della moda di Milano, s’intende, ma un’apertura d’eccezione, una mostra diffusa tra le mura dell’edificio, con una serie di installazioni concepite dall’interior designer Sara Ricciardi. Qualche esempio, solo per accennare l’idea: la stanza che ospita Valentino Sleeping Stock, con le opere degli artisti Georg Haberler, Giada Yeya Montomoli e Thomas De Falco che riusano i «tessuti dormienti della Maison» – l’occhio strizzato con eleganza all’awareness ambientale e sociale; The Icon’s Wardrobe, un viaggio prezioso attraverso la storia della moda attraverso l’archivio di Anna Piaggi, voce indimenticabilde del fashion-system internazionale; The dreamy talk room, un’immersione nell’azzurro per affrontare i temi caldi della moda; ma anche uno spazio a tinte rosa e tema floreale dedicato al nuovo progetto di KIKO Milano, la Beauty Roar Collection. A corredare la mostra The Vogue Closet, anche una serie di talks come I will be your mirror che oggi, dalle 18 alle 18:30, vedrà confrontarsi Anna Dello Russo e Stefano Piaggi (partecipazione gratuita tramite registrazione su Eventbrite).

Veleni, il progetto di Particle in Via Tortona

Seconda tappa della giornata, Veleni, al numero 37 di Via Tortona. Una riflessione accattivante – e solo apparentemente leggera – sul rapporto tra design e sostenibilità. Il punto di partenza: uno studio degli agenti inquinanti che contaminano il ciclo dell’acqua, i «veleni» inesorabili dell’epoca contempornea. Il progetto di Particle, realizzato dal duo Lanzavecchia + Wai e curato da Maria Cristina Didero: incapsulare queste sostanze nocive in modo sicuro all’interno di undici oggetti da tavola, tra piatti, ciotole e bicchieri. Il risultato finale: oggetti in vetro brillanti, seducenti, eppure ingannatori, che celano a tinte accese il potere maligno dei veleni. Capaci di rendere visibile quello che invisibile, in un gioco ben riuscito tra colore e trasparenza reso ancora più chiaro dall’app Particle, con ogni pezzo della collezione accompagnato e approfondito da contenuti esperienziali digitali.

Vieni a vedere: la collaborazione di Bottega Veneta e Gaetano Pesce in Montenapoleone

Ancora un’iniziativa legata a un nome dell’alta moda, un’altra tappa glamour della settimana del design. Il titolo è tutto un programma, letteralmente un imperativo: Vieni a vedere. Ed è stato preso alla lettera dalla fiumana di visitatori che si è accalcata nel negozio di Bottega Veneta di via Montenapoleone per scoprire l’ultima creazione di Gaetano Pesce creata appositamente per la maison (dal 15 al 22 aprile). Un’installazione immersiva su larga scala, una grotta in resina e tessuto che fa da cornice a un’edizione di borse realizzate da Bottega Veneta seguendo proprio i disegni dell’artista. Per usare le parole di Pesce: «Lo spazio in cui presentiamo le borse è una grotta. È stretta, si percorre uno alla volta,che sia sottoterra o in superficie, si trova un modo per attraversarla. Quello che si attraversa in realtà è la sagoma di una figura intenta a tirare a canestro. Rappresenta quasi una vittoria – non è chiaro se centrerà il canestro o meno. In questo caso, la vittoria è una scoperta, la scoperta del linguaggio della rappresentazione. Si tratta di aprire nuove strade al design».