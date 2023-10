Alice Voglino è tra gli artisti under 35 selezionati al concorso internazionale GAeM Giovani Artisti e Mosaico indetto dal MAR – Museo d’Arte della Citta di Ravenna nell’ambito dell’VIII Biennale di Mosaico Contemporaneo (Ravenna, 14 ottobre 2023 – 14 gennaio 2024).

L’opera di Alice Voglino selezionata nella sezione di concorso dedicata alle opere realizzate con materiali e tecniche non convenzionali è la scultura dal titolo Girotondo realizzata dall’artista veronese come assemblaggio di residui di colore acrilico, risultato del suo gesto pittorico su tela.

“Per me – afferma Alice Voglino – il colore non si esaurisce con la pennellata sulla tela e il dialogo pittura-scultura mi consente di approfondire questa ricerca.

Raccolgo abitualmente il colore di risulta della pittura, una volta asciutto, per realizzare assemblaggi tridimensionali in dialogo con la pittura, per attribuire al colore movimento, velocità, fluidità e armonia e suggerire una nuova visione su quanto viene considerato scarto o diverso.

La scultura selezionata contiene anche residui di colori fluorescenti e fosforescenti che cambiano aspetto alla luce blu o al buio per invitare le persone a mettersi in relazione con quanto le circonda anche se non immediatamente visibile o rilevante. Con i miei lavori cerco di presentare la poliedrica complessità della realtà spesso ridotta dalla visione comune a singoli e isolati aspetti del tutto, scollegati, lontani dal significato dell’esistenza”.

L’opera Girotondo (2021 – residui di colore acrilico su base legno- dimensione cm 37×33 x h cm 32) sarà esposta nell’ambito della Biennale di Mosaico Contemporaneo dal 14 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024 a Ravenna presso la Biblioteca Classense e nella primavera/estate 2024 presso gli spazi della Fondazione Cingoli a Roseto degli Abruzzi (TE).

Informazioni:

http://www.mar.ra.it/ita/Mostra/GAEM-Giovani-Artisti-e-Mosaico-2023

https://www.alicevoglino.com

https://www.alicevoglino.com/alice-voglino-viii-biennale-mosaico-contemporaneo-ravenna/

ALICE VOGLINO – biografia e statement

Alice Voglino (n. 1995 – Ungheria) è un’artista italiana che vive e lavora a Verona.

Si avvicina al colore al età di 8 anni e presto diventa il suo personale linguaggio per comunicare se stessa e la sua specificità.

I colori acrilici con la loro corposità e luminosità sono il medium preferito.

Si diploma al Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni” di Verona nel 2013 dove, l’anno successivo, ottiene il diploma 5º anno integrativo.

Consegue il Diploma Accademico di I livello presso la Scuola di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Verona, con una tesi su energia e emozione del colore (a.a. 2017-18).

Frequenta corsi sulla pittura acrilica con docente Andrea Facco presso l’Accademia Cignaroli e Scuola Brenzoni di pittura e scultura di Verona.

Nel 2019 apre il suo studio atelier a Verona.

La sua ricerca artistica si concentra sulla percezione della realtà, con focus su identità e libertà di essere se stessi e l’intento di indagare l’essenza delle cose, filtrando quanto la circonda attraverso la sua personale sensibilità e le esperienze di diversità vissute e percepite nella relazione con le persone.

Con il colore cerca di rappresentare la complessità della realtà che percepisce con tutto il suo essere, per invitare le persone a pensare la diversità come veicolo di conoscenza e comprensione, capace di renderci persone più libere quando attente al nuovo, inusuale, insolito, senza fermarsi al preconcetto dell’apparenza.

Contatti:

Alice Voglino

atelier Corso Milano 21-23, Verona

www.alicevoglino.com

info@alicevoglino.com

Instagram: @alicevoglino_art