Sabato 25 novembre alle ore 17.00

inaugura presso il Museo del Paesaggio Torre di Mosto, Località Boccafossa

la mostra:

RI-NASCITE

L’arte al femminile

dal Novecento al contemporaneo

a cura di Stefano Cecchetto

La mostra si propone quindi come un vero e proprio laboratorio aperto alla creatività femminile e intende proseguire oltre il periodo dell’esposizione per creare una vera e propria ‘banca dati’ che registra il lavoro delle artiste contemporanee operanti sul territorio in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia, la Fondazione Bevilacqua La Masa e l’Associazione Premio Mestre.

IL PERCORSO DELLA MOSTRA

EMBLEMI DAL NOVECENTO

Carla Accardi, Ida Barbarigo, Adriana Bernardi Guidi, Paola Bernardi, Livia Tivoli Cadorin, Sara Campesan, Emma Ciardi, Rosetta Fontanarosa, Bruna Gasparini, Lina Rosso, Liliana Cossovel Vianello.

PRESENZE CONTEMPORANEE

Carolina Raquel Antich, Alessandra Barzan, Cristina Bettin, Olimpia Biasi, Claudia Buttignol, Luciana Cicogna, Cristina Cocco, Gea D’Este, Silvia De Giudici, Francesca De Pieri, Arianna Ellero, Resi Girardello Maria Letizia Ghezzo, Daniela Lazzari, Daniela Manzolli, Cristina Maulini, Serena Nono, Sabrina Notturno, Debora Piccinini, Mariapia Fanna Roncoroni, Ileana Ruggeri, Sonia Ros, Lina Sari, Massimiliana Sonego, Manuela Toselli.

Museo del Paesaggio, Torre di Mosto (Ve)

25 novembre 2023 – 14 aprile 2024

orari: sabato: 15.30 – 18.30

domenica: 10.00 – 12.00/15.30 – 18.30

