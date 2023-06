Lillo Sauto è un artista visuale che ha già ricevuto differenti riconoscimenti dalla critica e dal mondo dell’arte in Italia. Grazie alla sua spiccata sensibilità e al suo codice stilistico singolare ha ottenuto la pubblicazione sull’Atlante dell’Arte Contemporanea 2021 De Agostini in qualità di uno dei più interessanti pittori siciliani contemporanei ed è inoltre presente tramite la piattaforma Artboxy ad ArtBasel 2023 conclusasi proprio in questi giorni. Nei suoi lavori Sauto utilizza una tecnica pittorica pienamente personale, che scaturisce dall’urgenza espressiva e dal rifiuto del paradigma del linguaggio figurativo. L’emozione presente nelle sue opere non soggiace alle interferenze della realtà sensibile ma, piuttosto, si relaziona direttamente con l’anima, in un fitto gioco di rimandi e suggestioni in cui il significato più intrinseco della composizione pittorica sarà necessariamente negato agli strumenti della ragione.

Dopo il grande successo della personale “Cromie imperfette” presso la Contemporary Art Shop di Roma, Sauto esporrà dal 23 al 30 giugno in via Placido Zurla 94 sempre nella capitale, ma nel quartiere Pigneto con una mostra dal format molto singolare: entrerete in una contemporary artsuite dove l’artista vivrà per tutto il periodo espositivo.

Suonando il campanello sarete accolti e travolti da un turbinio di emozioni cromatiche che vi porterà a scoprire l’animo molto colorato dell’eccentrico padrone di casa.

La mostra è una rappresentazione a tutto tondo dell’opera di Lillo Sauto, un’antologia della sua opera, ma allo stesso tempo anche un progetto di ricerca artistica ancora in essere, poiché l’artista vive in una perenne esplorazione del colore ed il suo stile dal tratto pienamente originale, nasce proprio dall’urgenza interiore di esprimersi in assoluta libertà, obbedendo al sentimento più che alla razionalità. Pertanto con lo stesso mood sarete liberi di fare un giro della casa seguendo il vostro sentire, il percorso da seguire sarà puramente emotivo.

Via Placido Zurla 94 fino al 30 giugno