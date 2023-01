L’arte si è servita di strumenti come l’immagine e lo spazio per interagire con i suoi contemporanei e, con il tempo, i loro eredi. Il potere dell’immagine ha determinato nel corso della storia numerose influenze estetiche, sociali, politiche e culturali; un potere amplificato dalla creazione di spazi (sacri, civili, privati) nei quali l’uomo è diventato egli stesso strumento e protagonista. L’arte è sempre stata un’esperienza attiva, mai passiva.

Oggi, più che in altri momenti storici, il ruolo dell’artista sembra porsi su una linea di confine molto sottile e, a volte, ambigua: la velocità con la quale ingurgitiamo immagini, inclusi i video e le realtà virtuali, dalla tv ai social, sta sacrificando il nostro senso critico e l’esperienza viva e attiva dell’arte, nella mente, nel corpo e nel cuore. A volte mi chiedo spesso si possa guarire da questa forma di bulimia e, nello stesso tempo, accettare che sia un aspetto chiave della nostra società contemporanea e che contraddistingue questo tempo.

Osservo ogni giorno il lavoro delle artiste e degli artisti che sono a me contemporanei e sono sempre alla ricerca di quella bellezza e di quella gentilezza, dello stupore e dell’autenticità, frutto di una dedizione (quasi maniacale e devota) al proprio lavoro (inteso come processo creativo). Apprezzo questo aspetto nella contemporaneità dell’arte e credo possa essere la base di un profondo cambiamento: che i temi trattati siano legati alla tecnologia dei materiali, passando per la denuncia o per l’ironia, non importa. L’importante è non dimenticarsi di condurre chi osserva verso lo stupore e nel silenzio immersivo che ti conducono in un’altra dimensione. Vi sono troppi prodotti da discount, troppe opere ritenute indispensabili ma non necessarie: l’arte può essere anche fine a sé stessa ma non finire in poco tempo.