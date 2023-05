Gran parte dei miei progetti scaturiscono da un’indagine antropologica e metafisica.

Sin da bambina interrogo la natura delle cose e le connessioni che operano segretamente nella consuetudine della materia. Cosa c’è dietro? Cosa posso vedere pur non vedendo?

Per me l’arte rappresenta la possibilità di concedersi il senso dello smarrimento. Dialoga con quel luogo interiore in cui ancora si può essere disposti a lasciare andare qualcosa. Come in una mappa in cui ho smarrito le tracce, mi lascio così guidare dall’incertezza di aver perso qualcosa. Ed è una ricerca urgente: la ricerca delle radici, lo studio della tradizione o del rituale, l’esplorazione della materia e di ciò che ne

trascende.

Nell’arte, trovo quindi l’innesto fra teologia e archeologia.

La risposta ad un bisogno naturale di ridefinire i punti cardinali, le altezze e le profondità. Una sorta di riconfigurazione. O forse più semplicemente una rammemorazione dell’essenziale.

Per discernere i fili con cui siamo tutti intessuti.

Nella mia ricerca artistica il linguaggio fotografico, diviene così mezzo preferenziale di indagine. Il gesto, -che sia disegno, pratica o azione nel mondo- un tentativo di decrittare, di ricucire le parti. A ritornare là dove ci si è persi.