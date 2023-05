Dopo studi per così dire accademici, ho deciso di fare un’esperienza all’estero e di trasferirmi a Berlino, città piuttosto in movimento e ricca di stimoli per poter sviluppare la mia ricerca artistica in maniera diversa, più diretta e a contatto con quella che chiamo ‘la strada’.

Questo mi ha permesso di conoscere altri artisti e di confrontarmi con loro, lavorando insieme e scambiando idee in un atelier condiviso, il Werkstattraum. Andavo spesso a visitare l’atelier di un’artista che si trovava in una piazza lì vicino, Bettina Düesberg, così ho approfondito diverse tecniche con l’uso di pigmenti. Frequentando il Kunstquartier Bethanien ho potuto conoscere anche musicisti con cui ho iniziato a fare delle riflessioni su suono e pittura. Ho fatto un breve passaggio in Svizzera e poi sono tornata in Italia, dove ho sviluppato una mia tecnica mescolando i pigmenti alle terre e ai materiali raccolti durante i miei viaggi. Da lì ho fatto altri studi, tecniche incisorie presso la Stamperia d’Arte Albicocco di Udine e nuove sperimentazioni, collaborando con musicisti di musica improvvisata e realizzando oltre alla classica pittura in studio, grandi tele durante performances pubbliche. In quel momento nessuno era un pittore o un musicista, tutti diventavano suono e colore, improvvisazione.