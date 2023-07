Buona parte del mio lavoro verte sul rapporto diretto con il paesaggio come spazio liminale, di incontro tra l’umano e il non umano, tra natura e cultura, nel paesaggio si incontrano e si stratificano visioni, incubi e nuove possibilità. Il paesaggio è al centro di una riflessione senza tempo ma che oggi è più stringente e necessaria perché stiamo toccando con mano, in modo drammatico, gli effetti, del nostro operato, della frattura, prima di tutto simbolica e spirituale, con la natura.

Spesso uso l’immaginario geografico per indagare queste dinamiche come nel lavoro ciclico, rituale con le capsule di papavero, un lavoro che riprende ad ogni fioritura. Uso le capsule di questa pianta antica e radicata in tutto il mediterraneo come pixels naturali per tracciare un bestiario addormentato e soprattutto mappe. Grandi mappe dei luoghi di raccolta, dell’argine del fiumi, degli spazi incolti che ricordano le mappe dipinte delle Sale delle Carte Geografiche come quelle dei musei Vaticani o di Palazzo Vecchio a Firenze dove sono rappresentati luoghi di potere e conquista, mentre le mappe a capsula di papavero tracciano luoghi in cui si intrecciano di nuovo la geografia umana e quella vegetale.

Oppure nella serie di vedute ispirate ai programmi di esplorazione digitale come Google Earth e restituite attraverso materiali, pigmenti e succhi che raccolgo nel paesaggio reale, unisco due visioni di paesaggio, uno globale, freddo e lontano, l’altro locale, privato, che attraverso quotidianamente.

Un lavoro che mi ha portato a conoscere a raccogliere piante selvatiche, e a coltivare piante tintorie antiche, ad esplorare i processi di estrazione dei pigmenti e dei coloranti, un percorso inesauribile in cui mi sento sempre all’inizio.

Da alcuni anni lavoro moltissimo con la ceramica, un materiale che sempre mi stupisce per la sensibilità che registra ogni traccia e tocco, per la capacità mimetica e di trasformazione, come nel lavoro Autosomiglianza in cui oggetti domestici diventano il teatro del rapporto mai pacificato tra uomo e natura. Ad Imboscata (a cura di Shilha Scintelli, Rachel Morellet, Eva Sauer ed Enrico Vezzi) l’anno scorso ho iniziato a costruire degli abbeveratoi in ceramica per gli animali selvatici con la forma dell’alveo di alcuni laghi perduti nella storia del mondo, un campionario di geografie perdute attorno alle quali vivevano comunità, ecosistemi e attorno a questi abbeveratoi, restituzioni in scala ridotta, tornano a muoversi nuove geografie animali.

Quasi tutti i miei lavori sono cicli aperti che ritornano, sono legati al tempo e alla memoria, spesso nascono dal quotidiano, dal contatto con persone che fanno cose molto diverse, un elemento molto importante è l’esplorazione dei materiali, delle tecniche artigianali che suggeriscono percorsi inaspettati e il lavoro manuale, di laboratorio, anche questo è una fonte inesauribile di stimoli e di nuove idee è un modo di pensare ed elaborare usando le mani.