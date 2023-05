Sul finire dell’anno 2022 comincio ad interessarmi alla bioarte ed alla biodiversità che mi porta ad intraprendere un percorso di ricerca molto immersivo verso la micologia. I funghi digeriscono il mondo lì dov’è, poi lo assorbono nel loro corpo. Essi non si nutrono introducendo il cibo nel loro corpo, bensì introducendo il loro corpo nel cibo. Come l’artista con la propria arte. Per questo ho sentito fin da subito un feeling speciale con loro che mi ha spinta ad esplorare sempre di più il loro regno. Il mio intento è quello di portare il fruitore a riflettere sul significato di intelligenza, che non è solo umana o artificiale, ma anche e soprattutto sensoriale. Emozionale. Materia ed energia sono oscure perché non ne sappiamo nulla, così come l’ignoto celato dal buio che spesso risiede nell’anima, ecco perché è importante far sempre emergere quella luce che vi è nascosta in profondità.