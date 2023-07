Mi definisco una Fotoscrittrice, in quanto combino fotografia e scrittura in un tutt’uno omogeneo, un’alchimia creativa che chiamo “Fotoscrittura”.

Ho fondato la mia attività Narravolando allo scopo di sviluppare la “Fotoscrittura” come metodo creativo, sia come mezzo di espressione artistica e personale sia come mezzo comunicativo per brand e attività.

Credo che la contaminazione dei due mezzi sia uno stimolo alla creatività e all’espansione delle potenzialità, tanto della fotografia quanto della scrittura.

Il fulcro del mio lavoro sono i servizi di “Fotoscrittura” in cui ciascun progetto viene strutturato su misura per il cliente e si compone di servizio fotografico, mirante a mettere in luce le specificità del soggetto protagonista, e di redazione di testi che vengono elaborati proprio a partire dalle foto, al fine di restituire un insieme omogeno di visual storytelling in cui immagini e parole si nutrono e fortificano a vicenda.

Ho strutturato quattro tipologie di progetti: “Fotobiografie” (per personal brand, professionisti, artisti, freelance), “Romanzi di bottega” (per negozi, botteghe, locali), “Fotoracconti da tavolo” (incentrato sui prodotti e gli oggetti di artigiani, artisti, produttori locali) e “Flussi di sguardo” (per chiunque desideri esplorare i propri mondi emotivi attraverso la fotografia e la scrittura).

Parallelamente porto avanti i miei progetti fotografici personali in cui l’elaborazione artistica vede un sempre maggior coinvolgimento di mio marito Francesco, con il quale la connessione emotiva diventa empatia progettuale e creativa.

Sul mio sito narravolando.com gestisco le due sezioni del mio blog: la rubrica “#narramerica” in cui racconto il mio viaggio in America con fotografie e brevi narrazioni scaturite dai ricordi veicolati dalle immagini, e la rivista “Fotopagine” in cui scrivo articoli inerenti la “Fotoscrittura” e i temi ad essa collegati.