Il mio percorso artistico vero e proprio è iniziato da adulta, ma credo di essere stata sempre artista nell’animo. Mi hanno spesso fatto notare la mia attitudine a guardare le cose in modo non canonico, trovando spesso la mia personale chiave di lettura o ricavandone spunto per realizzare qualcosa di non

attinente all’oggetto stesso.

Ho sempre disegnato, colorato e creato sin da piccola in assoluta libertà, e forse è proprio per questo che in passato non ho mai seguito corsi. Percepivo la lezione come una regimentazione, un limite al mio libero modo di esprimermi. Da adulta naturalmente ho approcciato la cosa in modo molto diverso. L’idea di apprendere le diverse tecniche pittoriche e l’uso dei colori mi ha molto incuriosito. Così mi sono iscritta ad un corso di pittura. Come se da sempre non aspettassi altro ho iniziato a produrre senza sosta. Tutto ciò che era chiuso dentro di me e non trovava giuste parole per uscire poteva finalmente essere liberato mediante i colori e la pittura.