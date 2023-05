Mi sono dedicata all’arte da autodidatta dopo essermi laureata in Ingegneria, quindi diciamo che fatico ancora a non sentire la sindrome dell’impostore quando parlo di percorso artistico o di me come artista.

Posso dire però che l’arte visiva è sempre stata la mia forma preferita di linguaggio fin da bambina e che solo dopo anni di silenzio ho iniziato a capire quanto fosse importante darle voce.

Ho avuto poi la fortuna di incrociare nel mio percorso varie figure che mi hanno incoraggiata a continuare e trasmesso quanto sia importante l’arte come atto di resistenza e da allora non ho mai smesso.