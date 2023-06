Innanzitutto ho notato che molti storici dell’arte che insegnano all’università e non, si crogiolano nei loro studi accademici sugli artisti del passato, ma spesso si disinteressano degli artisti odierni e soprattutto non vanno a caccia di nuovi talenti, salvo eccezioni come i grandi storici e critici d’arte Vittorio Sgarbi e Daniele Radini Tedeschi. Così, non ci si stupisce che vi siano pregevoli collezionisti come Giuseppe Iannaccone o giornalisti di spessore come Camillo Langone, che sopperiscano a questa carenza, sostituendosi agli storici di professione nella valorizzazione degli artisti. Il gallerista poi, salvo rare occasioni, non investe sull’artista emergente, a meno che non faccia già parte di filoni precostituiti. Negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta nella mia città, Napoli, la situazione era molto diversa, se pensiamo che storici dell’arte di chiara fama come Ferdinando Bologna, scoprì Elio Waschimps, e a livello nazionale, l’immenso Roberto Longhi fu la fortuna di Giorgio Morandi, giusto per fare degli esempi. Esiste, poi, una miriade di critici d’arte di professione più o meno valenti, molti dei quali disposti a fare la curatela a chiunque per questioni di guadagno, squalificando il mestiere dell’arte. Questi ultimi, nella maggior parte dei casi uniti ad associazioni, start up e case editrici, che spesso fanno la fortuna sui grandi nomi, sfruttano le velleità artistiche delle persone, costituendo, di fatto, un sottobosco parallelo al sistema dell’arte che non aiuta veramente gli artisti, ma vive sulla pelle di artisti o pseudo tali. In generale, poi, l’ approccio alla ricerca degli artisti viventi o emergenti è spesso subordinata a ragioni di gusto personale, a idiosincrasie e simpatie più o meno evidenti, a ragioni di interesse economico e di potere, e spesso nasce da studi critici affrontati precedentemente, di cui tali artisti rappresentano l’ideale “suggellamento”. Su tutto prevale la paura di investire sugli artisti un po’ più fuori dagli schemi e di prendersene poi le dovute responsabilità. Altresì sono persuasa che il sistema attuale dell’arte privilegi fortemente la figura del critico, spesso inavvicinabile perché ammantato di un’aura di prestigio, a discapito di quella dell’artista, senza il quale, voglio ricordarlo, non esisterebbe alcuna esigenza critica. A fronte di ciò, risulta illusorio e mitizzato che il critico, il gallerista o il giornalista possa farsi, attualmente, promotore di artisti realmente sconosciuti, e la nascita della nuova figura di artista manager di sé stesso esperto di social e digital marketing come quella di Jago, appare significativa in questo senso.