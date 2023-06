L’arte è comunicazione, da sempre è stata usata per influenzare interi popoli, l’esempio più potente lo ritroviamo nell’arte sacra, il volto santo per esempio sappiamo che non è il volto di Cristo ma il risultato di studi su come utilizzare un’immagine per influenzare il mondo. Non credo che attualmente l’arte in quanto parcellizzata in ogni stile e il suo contrario (ma spesso riproducendo concetti e stili del passato in maniera spuntata e adatta a un consumo veloce) oltre che totalmente connessa al mercato che è ormai diventato l’unico parametro di valore (anche quando vorrebbe essere contro lo stesso mercato nel caso di Banksy che è un vero fenomeno mediatico spinto dallo stesso sistema che in teoria si prefigge di combattere) possa veramente interagire con la società se non in certi casi selettivi come arte di denuncia ad esempio per gli effetti deleteri che avrebbe una guerra nucleare, il conseguente inquinamento estremo e i cambiamenti climatici relativi ad esso, mostrando il negativo che questo può comportare forse potrebbe diventare strumento di riflessione e spinta al cambiamento.