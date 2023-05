Fin da piccolo, ho sempre amato disegnare: le mie idee era più semplice trasformarle in immagini piuttosto che in parole.

Nel 1992, non ancora ventenne, influenzato soprattutto dai graffiti dell’underground londinese, mi ritrovai a dipingere con una certa frequenza ma la svolta definitiva avvenne nell’estate del ’93 a Parigi, dove conobbi e frequentai per qualche tempo un noto pittore della banlieue: Yves Aubry.

Grazie a lui capii che dipingere non è solo l’espressione di un dono di natura o la conseguenza di particolari attitudini, ma un bisogno incontrollabile di doversi esprimere: l’espressione artistica nasce da una mancanza, che gli artisti provano a colmare con una matita.

Non ha alcuna importanza sapere perché si creano delle cose, basta sentire il bisogno di realizzarle.

Dal ’94 per qualche anno ho affittato una stalla in cui dipingevo, soprattutto di notte e ho allestito alcune mostre personali presso i Chiostri di San Pietro e presso lo Spazio Ibrido dell’Archivio Giovani Artisti di Reggio Emilia.

Il mio lavoro nella moda intanto diventava sempre più impegnativo e per almeno un decennio mi sono limitato a disegnare saltuariamente, curandomi poco di mostrare le mie opere.

Solo da pochi anni ho ripreso il mio percorso artistico divertendomi a reinterpretare opere del passato sia digitalmente che materialmente: la “reclusione forzata” durante la pandemia, ha fatto riesplodere in me il famoso bisogno, avevo più tempo per ascoltare me stesso e quello che realmente sono.