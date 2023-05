Parlando degli elementi (intendendo gli elementi tecnici), il punto di partenza del mio percorso artistico è stato il fil di ferro.

Questo perché, non avendo affrontato studi artistici, quando ho iniziato il mio viaggio, non avevo conoscenze tecniche sull’uso di materiali canonici.

Incontrare il fil di ferro è stato necessario, non presupponendo regole da seguire, così come del tutto casuale e sorprendente.

Recentemente, con il passaggio dalla scultura alle installazioni, la gamma di materiali si è notevolmente ampliata, favorendo il riutilizzo di elementi con un passato.

Parlando di elementi, intendendo in termini di temi, tuttavia, l’essere umano, come entità individuale in relazione al contesto sociale in cui è necessariamente inserito, è senza dubbio la pietra angolare di tutte le mie riflessioni.