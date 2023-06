L’immagine prodotta dallo scatto fotografico e stampata costituisce una base simbolica per raccontare una storia.

Come differenti superfici, l’io intimo, la pelle e l’io esterno, con gesti irruenti, graffi ed aggiunte di colore. interagiscono, si scontrano e si cambiano posizione, così le mie opere prendono forma attraversando ogni superficie fisica e intima.

Da qui, la partenza diventa il foglio fotografico, impressionato e sviluppato.

Nero. Pieno di tutte le storie, le vite.

Il foglio è materia, pelle, che scavo fino al raggiungimento dell’io intimo, innato simboleggiato dall’albero, per farlo emergere, luce che nasce dal dentro, illuminarlo per farlo vivere, comunicare e relazionare col mondo.

Nel mio sito www.federicopoli.com e nel mio spazio Instagram Surfaces_project si possono vedere i lavori.