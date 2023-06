Da Verona, dove sono nato, nell’autunno del ‘68 sono andato a vivere a Firenze dove mi sono laureato in Architettura. A metà degli anni ’70, seguendo la mia passione per la musica, ho frequentato il corso quadriennale di Fonologia e Musica elettronica diretto da Albert Mayr presso il Conservatorio Luigi Cherubini. Con il gruppo Nuova Musica diretto da Mayr, ho partecipato a manifestazioni di musica contemporanea in Italia e all’Estero e a performance del movimento artistico Fluxus. Ho collaborato a diverse colonne sonore, a volte anche in forma di performance dal vivo, per lavori teatrali tra cui i 6 eventi del Teatro Invisibile di Aldo Rostagno. All’inizio degli anni ’80 mi sono trasferito a Roma per la realizzazione di Finita Infinita, progetto teatrale della cantante e attrice Maria Monti, una lettura per attrice, percussioni e nastro magnetico sulla Nascita del Teatro nella mitologia Vedica. Nella seconda metà degli anni ’80, tornato a vivere a Verona, per alcuni anni sono alla guida di una rock band e dalla metà degli anni ’90 inizio il percorso nell’arte pittorica che mi ha portato ai nostri giorni. Artisticamente, il mio è un percorso da autodidatta, mutuato da esperienze di lavoro creativo in diversi settori (grafica, scenografia, oggetti d’arredo), di lavoro manuale (manovale, idraulico, imbianchino) e di passione fotografica.