Riconoscendo il valore del loro lavoro e quindi prevedendo nelle iniziative di promozione dell’arte un compenso economico che possa, non solo coprire i costi della realizzazione dei progetti, ma anche remunerare in qualche misura l’artista per il lavoro che viene svolto, come accade in altri Paesi. Trovo che siano molto interessanti i progetti di promozione di artisti e curatori italiani da parte delle Istituzioni Pubbliche e degli Istituti Italiani di Cultura all’Estero ai quali ho avuto modo di partecipare nel 2020 e 2021. Inoltre, occupandomi di attività didattiche, ho avuto modo di sperimentare l’importanza dello studio dell’arte e della sua storia fin da bambini, per contribuire a formare un senso critico, per educare al vero, al bene e al bello, nonché al rispetto di punti di vista diversi.