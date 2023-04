In realtà per me l’arte porta sempre al cambiamento perché esprime l’interiorità della persona, come chi per la politica esprime la propria opinione attraverso dibattiti, per me l’arte è un dibattito costante attraverso la raffigurazione dei pensieri dell’artista, perché senza parole, puoi parlare a chiunque guarda, difatti attraverso l’arte si ha la libertà di parlare senza scandalizzare, perché l’arte è bellezza e le parole invece feriscono.