Oggi insegno nelle Scuole Superiori, discipline plastiche, e la mia ricerca artistica si è maggiormente intensificata, concretizzandosi con nuovi indirizzi di studio sia formali sia materiali. Infatti, sto sperimentando altri materiali, carta, vetroresina, legno. Programmi per il futuro? È far conoscere sempre di più la mia arte, perché è espressione di me stesso ma soprattutto è il linguaggio preferenziale per comunicare con la società. Ho ancora tanto da dire e tanto da scoprire e far scoprire.