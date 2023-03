Qual è stato il tuo percorso artistico?

Il mio percorso artistico è inevitabilmente legato a quello personale, si intreccia con tutte le dinamiche e gli avvenimenti che riguardano la mia vita. Non esiste cioè una separazione tra il percorso nel campo dell’arte e quello privato. Inizio negli anni Novanta presso il Liceo Artistico di Siderno (RC), dove ho studiato disegno e pittura che sono i miei principali strumenti di espressione artistica, a cui nel corso del tempo si sono aggiunte la grafica e la grafica digitale. La mia formazione è poi definitivamente maturata con gli studi di architettura. Dal 2012 ho deciso di riprendere a dipingere dopo qualche anno di inattività, fondamentale in questo senso è stata la scoperta delle opere di Gigino Falconi, di Antonio Nunziante e di Ciro Palumbo, a cui guardo con grande interesse. Dal 2012 ad oggi ho partecipato a diversi eventi d’arte, tra cui i principali sono: – I° BIENNALE INTERNAZIONALE D’ARTE DI PALERMO nel 2013; – PREMIO ACCADEMICO INTERNAZIONALE DI POESIA E ARTE CONTEMPORANEA “APOLLO DIONISIACO” , indetto dall’ Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea – opera premiata con Alto riconoscimento al merito (2015); – II PREMIO INTERNAZIONALE MICHELANGELO BUONARROTI 2016 indetto dall’Associazione culturale Arte per amore – opera premiata con Diploma d’onore con Menzione d’Encomio (2016); – III PREMIO INTERNAZIONALE MICHELANGELO BUONARROTI 2017 – indetto dall’Associazione culturale Arte per amore – opera premiata con Diploma d’onore con Menzione d’Encomio (2017); – PREMIO DI ARTI FIGURATIVE ANTONELLO DA MESSINA – indetto dall’Accademia Internazionale Il Convivio – III classificato (2018); – FLORENCE BIENNALE 2019 – ARS ET INGENIUM – Similitudini e Invenzioni celebrando Leonardo da Vinci; Biennale Internazionale di arte contemporanea e design di Firenze – presso la Fortezza da Basso a Firenze; – Festival DESIDERA – Premio Internazionale di arte contemporanea – presso Associazione culturale Il Sestante – Trieste (2021) – VII PREMIO DI ARTI FIGURATIVE ANTONELLO DA MESSINA – indetto dall’Accademia Internazionale Il Convivio – menzione d’onore (2022);

Quali sono gli elementi principali del tuo lavoro?

Essere artista non è soltanto la capacità di realizzare un’opera più o meno interessante, ma vivere l’intera esistenza attraverso un punto di vista che non è mai convenzionale o conforme rispetto alla società in cui viviamo. Punto di vista che cerco di utilizzare nel mio lavoro di architetto come nelle esperienze di vita quotidiane, e soprattutto nel mondo dell’arte. Carmelo Bene diceva che bisognerebbe essere dei capolavori prima ancora di produrli, evidenziando come la realizzazione di opere d’arte sia inevitabilmente legata al modo in cui l’artista vive la propria esistenza, in un persistente intreccio tra etica ed estetica.

La mia ricerca è volta ad indagare nei sentieri della cultura mediterranea, tra racconti mitologici, antichi simbolismi ed elementi compositivi che richiamano al mondo classico, mediante opere che descrivono una dimensione che si pone sempre tra realtà e sogno. L’arte è il mezzo attraverso cui si concretizzano immagini che trovano origine nella mente, opponendosi alla realtà o servendosi di essa per crearne altre, in cui ogni elemento assume nuovo significato. In questo senso la pittura soprattutto diventa per me lo spazio per un pensiero che inizia da un’altra parte.