Spiritualmente l’arte è l’obbiettivo della mia vita. Ci sono arrivato in modo infantile e con un atteggiamento nichilista. Ma non posso tornare indietro. Sto cercando di attraversare la vita attraverso l’arte, spingendomi ai limiti di cosa significa essere vivi. Il fatto è che nell’arte c’è qualcosa di magico che esiste. Ci credo davvero! È l’unico motivo per cui passo tutto il tempo a convincermi di questo. È una vera magia l’arte! E se perdi questa magia, perdi inevitabilmente te stesso. C’è una sola regola nell’arte: devi essere quello che sei! Non puoi essere un bugiardo, accada quel che accada, devi comunicare quello che senti. Se non lo fai, sei solo un infame! Ad esempio, L’isola dei Fannulloni, sono sicuro che sia il progetto della mia vita. È stata un’illuminazione improvvisa concepirla. Sono riuscito a immaginare una società in cui i pigri hanno finalmente un posto sotto il sole. Ho addirittura pensato di fondare delle residenze per nullafacenti, un posto in cui vieni selezionato e pagato per non fare nulla. Puoi fare qualsiasi cosa nel periodo di soggiorno, a condizione di non lavorare. Se cominci a lavorare sei licenziato. Mi chiedo, perché dopotutto l’essere umano deve lavorare? Siamo ai lavori forzati e non ce ne rendiamo conto. La nostra sorte sulla terra sembra quella di dover lavorare per pagare pure l’aria! Ho letto un romanzo russo dal titolo Oblomov che parla di un uomo pigro che viveva di rendita e non voleva abbandonare il suo divano. È questo quello che la nostra società dell’abbondanza non capisce, o non vuole capire. C’è abbastanza cibo sulla terra per tutti senza dover lavorare. Basterebbe tornare al baratto (ride). Ma l’ipercapitalismo spinge nella direzione opposta a questo fenomeno. Quindi la mia idea rimane un modello assolutamente utopico.