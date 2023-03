L’arte non è qualcosa che può essere utile, anche se è essenziale. L’arte non cambia il mondo, ma è un modo per reinventarlo e per renderlo più prezioso. Aggiunge qualcosa alla realtà e la trasforma. L’arte è viva, dà un ritmo e un tono.

Sono grata a tutti gli artisti, perché non potrei vivere senza l’arte. Non penso solo agli artisti visivi, ma anche agli scrittori, ai musicisti, ai ballerini, ai poeti. L’arte è quella parte della vita in grado di renderla più densa e più intensa.

Non mi sono mai aspettata che l’arte potesse risolvere i problemi del mondo in cui viviamo, sia chiaro, ma sicuramente lo rende più felice.

In un mondo tutto social, dove tutto corre, dove non si ha tempo di “digerire” nulla, bisognerebbe stimolare a fare sempre più selezione e ricercare il “Bello” e soprattutto rallentare…l’Arte ha bisogno di tempo!

Va sicuramente Incoraggiata la comunicazione e la conoscenza. Sicuramente per gli artisti l’arte distribuita attraverso piattaforme online da modo di essere offerta a costi minori e annulla i confini che in altro modo sarebbero di difficile realizzazione. Avvicina persone diverse e da modo di impegnarsi nelle importanti conversazioni sociali guidate da artisti e operatori.

Pensatori, curatori e maestri hanno spinto per il cambiamento all’interno e all’esterno del mondo dell’arte criticando la natura eurocentrica dei musei, sostenendo la riconciliazione e incoraggiando l’uso di azioni antirazziste.

Le piattaforme online hanno fornito spazio per lo scambio aperto di informazioni, di individui, le cui voci potrebbero altrimenti non essere ascoltate, hanno condiviso storie e risorse per contribuire a facilitare il cambiamento.