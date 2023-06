Complessità, confronto e simbolismo, sono parti fondamentali della mia ricerca: il mio intento è quello di far in modo che l’osservatore possa “obbligarsi” ad un profondo confronto con sé stesso e con la complessità umana, confronto che innesco, io per prima, attraverso la continua osservazione, riflessione e interazione con ciò che mi circonda.

Nei miei lavori restituisco il risultato di questo processo attraverso la stratificazione sia materica che di significato, aggiungendo simboli e sovrapposizioni.

All’inizio utilizzavo solo tela, acrilici e inchiostro, ma poi ho iniziato a sperimentare nuove tecniche e nuovi supporti, come il plexiglass, il forex e il dibond. Ultimamente ho aggiunto la fotografia – e a volte anche il video – come un ulteriore strumento espressivo e compositivo. Lo scatto è per me un nuovo stratagemma creativo che permette di bloccare, ridefinire e ricomporre il momento nell’immediato, sul quale intervengo con la pittura per esaltare i dettagli e restituire un’anima all’immagine mediante la materia viva dei colori, soprattutto attraverso l’unicità dell’oro, che diventa una costante amica e impreziosisce e rimanda la mente ad un tempo passato che amo rivivere nei miei quadri.