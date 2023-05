E’ improprio definire l’arte come qualcosa che interagisce con il sociale, sarebbe come dire che un uomo interagisce con le sue braccia. Si può interagire solo con qualche cosa fuori di noi, l’arte è “sociale”, non ha bisogno di interagire perché è parte integrante e costitutiva di essa. Si innesta nel tessuto del mondo, in maniera così profonda che spesso non ha bisogno nemmeno di essere esplicitata, dichiarata, non si dice, non si pensa, “si vive”. E’ per questo motivo così banale che è uno strumento rivoluzionario così potente: I cambiamenti del mondo sono sempre stati innescati da spinte violente, impulsi disinibiti e inconsci, insomma da tutto ciò che non nasce dalla razionalità. Questa è l’arte per me, un animale selvatico con la tana nei nostri sogni.