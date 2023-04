Trovo un forte disinteresse soprattutto da parte delle istituzioni pubbliche nei confronti di questo settore. Mancano iniziative a livello pubblico ed istituzionale che incoraggino il mondo dell’arte, come istituzioni di fondi, borse e finanziamenti in genere, in particolare per sostenere l’arte contemporanea. Andrebbero sicuramente finanziate aperture di nuovi musei, ristrutturazioni di questi nell’ambito del contemporaneo e del classico. In Italia ci sono, per esempio moltissimi musei minori che soffrono per mancanza di visitatori e finanziamenti. Andrebbero promosse sempre più nuove iniziative, sia nel pubblico che nel privato, come mostre, eventi o progetti di catalogazione di collezioni che possano far conoscere l’immenso patrimonio artistico del nostro paese, da quello più antico a quello più recente. Soprattutto vorrei che si parlasse di più di arte visiva contemporanea, anche nei media più diffusi. Una maggiore attenzione rivolta in questi ambiti, consentirebbe ad un maggior numero di artisti e curatori, soprattutto ai più giovani, di operare nel mondo dell’arte, con grande spirito di rinnovamento e con un respiro molto più ampio.