Qual è stato il tuo percorso artistico?

Quali sono gli elementi principali del tuo lavoro?

Dal 2010 sono focalizzato in un processo di astrazione dal Caos primordiale, dove il Caos non è sinonimo di caotico ma di questo meraviglioso equilibrio asimmetrico

Principalmente prediligo le ossidazioni e corrosioni con acidi su metallo, con tempistiche di realizzazione tra 1 – 2 mesi, fino ai 18 mesi.

Per certe esigenze, l’approccio con le installazioni, è un ulteriore modo considerato. Ultima tra queste, La Permissione.

Nel 2017, inizia il ciclo di abbandono di opere, con la Serie 7, realizzate in ceramica raku con l’integrazione di legno, ferro arrugginito e filamenti, disseminandole tra gli spazi preposti all’arte nel contesto della Biennale di Venezia, oltre che sparsi lungo le calli della stessa città, liberandole a un ignoto destino.

Seguono, in versioni evolute, Serie 8 Venezia, Serie 9 Roma, Serie 1196 Veneto e Serie 18 Roma dove l’intento si amplia anche con la mappatura delle destinazioni di arrivo, assumendo nuovo ruolo allo stesso abbandono.