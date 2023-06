Secondo me l’arte è uno strumento potente in grado di comprendere gli attuali sistemi politici ed economici del mondo e come le loro vite ne siano influenzate.

L’arte può anche aiutare le persone a pensare in modo critico e a riconoscere le ingiustizie, oltre a promuovere la creatività e l’immaginazione. L’arte può anche essere usata per promuovere cause e incoraggiare discussioni e dibattiti.

Utilizzando l’arte come piattaforma, è possibile raggiungere un pubblico più ampio in modo accessibile, rendendo più facile per le persone impegnarsi e comprendere le conversazioni sulle questioni che li riguardano.