Gli artisti e i curatori, così come molte altre figure nell’ambito della cultura e della creazione contemporanea, non sono riconosciuti -sotto molti aspetti- come lavoratori a tutti gli effetti.

In molti contesti della società, purtroppo, predomina ancora un’immagine troppo stereotipata della figura dell’artista e immaginarsi un percorso professionale in questo ambito, così come provarne a parlare certe volte, risulta ancora molto complicato. L’arte non ha il giusto valore e questo emerge non solo da una percezione collettiva, ma talvolta anche dall’atteggiamento delle Istituzioni, le quali molto spesso sono le prime a non riconoscere in queste attività una contiguità di azione con gli aspetti pratici della vita.

Bene, le Istituzioni dovrebbero essere le prime -con le loro scelte politiche, il loro atteggiamento e i loro interventi in questo settore- a incoraggiarne la professionalizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione di queste carriere.