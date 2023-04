Dopo aver frequentato per alcuni anni la Scuola Libera del Nudo all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Bologna e in seguito i corsi regolari, ho conseguito nell’anno 2000 il Diplomato in Pittura. Particolarmente significativo è stato il percorso formativo all’interno del circuito GAI che ho vissuto con entusiasmo creativo: Giovani Artisti Italiani del Comune di Modena e la sua coordinatrice Ornella Corradini che ricordo con grande affetto per la sua competenza e umanità, nonché in seguito la gallerista Betta Frigieri di Betta Frigieri Arte Contemporanea che ha “abbracciato i miei sogni” dando fiducia ai miei progetti, con la quale, ancora oggi, ho un rapporto di personale fiducia e di collaborazione.

Altre persone come curatori, spazi indipendenti, associazioni culturali, hanno fatto e fanno tuttora parte del mio recente percorso non solo espositivo, ma anche umano e formativo. Persone e spazi che rendono possibili relazioni e ulteriori collaborazioni future.