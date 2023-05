Questa domanda è molto interessante. Secondo me in generale le istituzioni dovrebbero impegnarsi a 360 gradi per far conoscere gli artisti ed i curatori in modo parallelo e complementare, così da fare in modo che la barriera tra l’artista ed il curatore si rompa e si possa incentivare in questo modo, un maggior dialogo tra artisti e curatori, con il pubblico come trait d’union di una rinnovata alleanza. Le istituzioni devono impegnarsi soprattutto sull’incentivare i rapporti inter-umani, al di là di meri calcoli di convenienza economica sul numero di visitatori e sulle conseguenti ricadute positive sulle casse comunali/statali/erariali. Esistono poche istituzioni che cercano di mettere in pratica questi principi ma di solito e purtroppo falliscono.