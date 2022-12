L’elemento principale della mia arte, sia quella pittorica che quella musicale è l’intuizione. A questo punto merita un piccolo approfondimento su questo, per me, importantissimo elemento: l’intuizione. Il tutto nasce da alcuni viaggi nel mondo dove ho imparato da maestri l’importanza della meditazione quale prefazione all’intuizione. Cerco di riassumere con parole semplici la mia esperienza e come da questa si arrivi all’intuizione quale elemento principale della mia arte.

Nel corso degli anni tutti abbiamo provato la sensazione dei “mille pensieri” che affollano la mente. Questi pensieri in parte sono il riflesso del nostro mondo fisico soggettivo ossia i dolori fisici, i piaceri, i desideri che soddisfano il nostro corpo e tutto ciò che influenza positivamente o negativamente il nostro benessere fisico e in parte derivano da come interpretiamo i messaggi esterni, le informazioni, i giudizi che ci pervengono dal mondo e che filtrandoli dalla nostra mente poi inevitabilmente condizionano anche il nostro mondo sul piano fisico ossia dando benessere o malessere. Con una appropriata meditazione, focalizzandola inizialmente solo sul respiro, si può giungere a rallentare il battito cardiaco e la pressione sanguigna diminuisce. Le nostre onde cerebrali possono raggiungere lo stato sperato ossia la presenza di onde alfa che con un buon allenamento diventeranno quelle dominanti. Si raggiunge uno stadio di estremo rilassamento e questo stato mentale induce alla pura percezione. I pensieri che solitamente affollano la mente di ognuno di noi, in quello stadio mentale vengono completamente ignorati, ossia fluiscono liberamente senza condizionare il nostro stato mentale percettivo che ” vibra” libero da piaceri e dispiaceri. Questo è l’input da cui arriva l’intuizione, ciò che sarà fonte di ispirazione per ogni mio lavoro ovviamente per quelli preceduti dalla meditazione. Non sempre faccio precedere i miei lavori da sedute meditative ma ho notato che quando lo faccio la mia creatività è spontanea e sembra nascere non dentro di me ma fuori, in completa unione con il mondo, in un viaggio fantastico nel mondo spirituale da cui attingo per creare la mia arte. Quasi tutti i brano dei miei due cd sono stati preceduti da sedute meditative così come molte mie creazioni pittoriche dove accanto al muro su tela assemblo manifesti secondo un criterio intuitivo come sopra descritto, senza alcun uso di droghe ma solo con la forza della meditazione.