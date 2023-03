L’arte può essere strumento di spinta al cambiamento – laddove per cambiamento si intenda la crescita della coscienza individuale – se si educa il fruitore dell’opera a lasciarsi visitare dall’opera stessa e non a visitarla/fruirla come semplice elemento estetico o come investimento finanziario (semmai il fruitore l’acquistasse). L’opera d’arte dovrebbe perdere la ormai diffusa funzione consolatoria e tendere a generare dubbi, cortocircuiti che inevitabilmente spingono verso un’osservazione più profonda del “Sé”.