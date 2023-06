Sto curando da diversi anni un progetto di ricerca artistica denominato “Corpus-et-Vulnus”. Il progetto elaborato negli spazi del Museo del Laboratorio della Mente grazie al supporto dell’Accademia di Belle Arti di Roma, il Comprensorio Santa Maria della Pietà di Roma e della ASL Roma 1, intende – attraverso le risorse estetiche ed etiche – mettere allo scoperto un sistema sociale limitato a disarmare il corpo e la sua fragilità nello stato di eccezione, all’interno delle cattedrali contemporanee della vulnerabilità: ex-carceri, ex-manicomi, ex-ospedali…. Questi luoghi che scelgo per ospitare le mie opere sono spazi intesi non solo come fisici ma nello stesso tempo mentali, cercati fuori da spazi convenzionali, da una consuetudine. Individuati proprio per considerare l’arte in una diversa prospettiva, dove porsi il problema di uno spazio non solo formale, estetico, ma etico, politico, all’interno del quale i miei dispositivi comunicanti andranno a situarsi per sottoporre lo sguardo ad un urto. Un campo esperienziale potenziale, uno spazio meditativo nella sua limpida nudità, perché il fruitore mediti a partire dalla vibrazione degli elementi preesistenti, dalla sensibilità e dall’energia che questo spazio, unico e non intercambiabile, esprime. Spazio espositivo, quindi, inteso come libertà, come opposizione alla convenzione, come riparo dall’invadenza della superficialità e dall’intrattenimento che impongono all’arte un degrado e una sottomissione intollerabili.