Non lo so, non so se l’arte dovrebbe interagire, forse potrebbe.

La farfalla con il leggero battito delle ali potrebbe creare l’uragano.

Un momento di silenzio potrebbe portare a un momento di riflessione.

Sono un po’ come i desideri che una stella cadente ti offre.

Così desideri una stella cadente, una dopo l’altra, perché non sai fare di meglio.

Alla fine possiamo pure chiedere la luna…

L’ interpretazione dì un opera d’Arte è soggettiva.

L’Arte ha tante interfacce con la nostra società e con la nostra esistenza.

Attraversiamo il mondo spaziale composto da colori e forme che circondano la nostra sensibilità, riflettere su di essa potrebbe essere una spinta per un cambiamento.

Non è facile comunicare senza vedere la luce negli occhi dell’ascoltatore, perché percepirla è per me uno dei pilastri della comunicazione.

Senza una condivisione interiore la comunicazione diventa difficile, bisogna capirsi.